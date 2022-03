Niedergörsdorf

Unter der Schirmherrschaft des Moldawisch-Deutschen Freundschaftsverbandes und der orthodoxen Christlichen Gemeinschaft der Republik Moldawien in Berlin wird in dieser Woche der Transport von Sachspenden für Ukraine-Flüchtlinge nach Moldawien organisiert. Einwohner der Gemeinde Niedergörsdorf und Umgebung können dafür noch bis Donnerstagabend in der Zeit von 18 bis 21 Uhr Spenden nahe des Niedergörsdorfer Bahnhofes in der Friedensstraße 9 abgeben.

Geflüchtete benötigen Hygieneartikel, haltbare Nahrung und Kleidung

Dringend benötigt werden derzeit vor allem Körperhygieneprodukte, Damenhygieneartikel, Desinfektionsmittel, Windeln für Kinder aller Größen, Feuchttücher und Handtücher sowie warme Kleidung für Kinder und Erwachsene wie Handschuhe, Mützen und Schals. Auch Decken, Wolldecken und Fleecedecken werden benötigt – genau wie Lebensmittel mit langer Haltbarkeit. Auch Malbücher und Stifte für Kinder werden gerne entgegengenommen.

Die Spenden sollten am besten in Kartons oder stabilen Taschen verpackt werden. Die Spenden werden zum Ende der Woche von Niedergörsdorf aus nach Berlin zum Weitertransport gebracht. Für Rückfragen gibt es einen telefonischen Kontakt unter Tel 0163/7299676.

Von Isabelle Richter