Schönefeld

Seit Mittwoch gilt auf der Landesstraße 82 zwischen dem Treuenbrietzener Ortsteil Marzahna (Potsdam-Mittelmark) und dem Niedergörsdorfer Ortsteil Schönefeld eine Vollsperrung. Der Landesbetrieb Straßenwesen erneuert dort die Fahrbahndecke – allerdings nur auf dem 1,6 Kilometer langen Straßenabschnitt vom Ortsausgang Marzahna bis zur Kreisgrenze Potsdam-Mittelmark/Teltow-Fläming.

Diese Nachricht sorgte in dieser Woche nicht bei allen für Freude. Im Gegenteil: MAZ-Leser Willi Höhne aus der Gemeinde Niedergörsdorf reagiert empört. „Ich finde das saumäßig“, macht er seinem Ärger Luft. Hintergrund ist, dass der Asphalt auf dem Abschnitt von der Kreisgrenze bis zum Ortseingang Schönefeld in diesem Zuge nicht gleich mit erneuert wird. Aus Sicht von Willi Höhne sei das doch naheliegend, wenn die Strecke sowieso schon vollgesperrt werden muss.

Teil der Straße bleibt in schlechtem Zustand

Er kritisiert, dass bei der Planung vieler Straßenbauprojekte offensichtlich keine Abstimmungen stattfinden. Willi Höhne ärgere sich darüber vor allem deswegen, weil sich der in Teltow-Fläming befindliche Abschnitt der L 82 in einem sehr schlechten Zustand befindet und dringend erneuert werden müsste. So seien auf diesem Teil der Landesstraße nur höchstens 70 km/h erlaubt. Viel schneller könne man dort auch nicht fahren, weil Risse und Löcher die Fahrbahn zieren, so Höhne. Auf dem Straßenabschnitt, der nun erneuert wird und innerhalb des Kreises Potsdam-Mittelmark liegt, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung dagegen aufgehoben. Dort befinde sich die Straße auch in einem deutlich besseren Zustand, meint Höhne.

Die MAZ hat beim Landesbetrieb Straßenwesen unter anderem nachgefragt, aus welchem Grund die Fahrbahndecke nicht durchgängig bis zum Ortseingang Schönefeld erneuert wird und ob es in nächster Zeit geplant ist, auch diesen Teil der Landesstraße zu sanieren. Bei der Pressestelle bemüht man sich seit Dienstag um eine Antwort. Sobald die Informationen dazu vorliegen, wolle man die Fragen klären, heißt es dort.

Der Verkehr wird wegen der Vollsperrung noch bis zum 12. November über die K 7213 via Wergzahna nach Kropstädt (Sachsen-Anhalt) und die B 2 in Richtung Marzahna umgeleitet.

Von Isabelle Richter