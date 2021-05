Niederseefeld: Mit bunten Rädern zur Andacht

Illmersdorf

„Bunte Fahrräder gibt es überall auf der Welt, aber zu Himmelfahrt ist es natürlich bei uns ein besonders beliebter Brauch“, sagt die Illmersdorfer Pfarrerin Lý Dang. Ob ihre Idee, dass zur diesjährigen Open-Air-Himmelfahrts-Andacht auf dem Gelände der zu Hohenseefeld gehörenden Niederseefelder Kirche besonders viele Menschen mit buntgeschmückten Fahrrädern erscheinen, wird sich zeigen. Zusammen mit Gemeinde-Diakonin Christina Kampf und einer Handvoll Kindern und Jugendlichen hat sie am vergangenen Wochenende die eigenen Drahtesel herausgeputzt. „Könnte Jesus sie sehen, würde er sich sicher darüber freuen und vielleicht sogar selbst mit dem Rad kommen, weil im Wort ‚Himmelfahrt‘ eben auch die Fahrt mit drinsteckt“, fügt die Theologin hinzu und lächelt.

Der Affe muss mit. Quelle: Privat

Die Bedingungen in Niederseefeld sind für die geplante Biker-Andacht ideal. Denn direkt hinter dem Gottesacker verläuft die Flämingskate, so dass man die Kirche entspannt und in Familie ansteuern kann. Die Tradition des Kanzeltauschs, wonach die Pfarrer in einem Nachbarbereich predigen, wird fortgeführt. In Niederseefeld wird Dahmes Pfarrer Carsten Rostalsky die Andacht halten. Die musikalische Umrahmung mit Klavier, Gitarre, Ukulele und Gesang übernehmen Dang, Kampf und Johannes Rathgeber, der Kantor aus Dahme.

Auch Maskottchen gehen auf große Fahrt. Quelle: Privat

„Die Andacht beginnt um 9 Uhr und wird den Charakter eines Familiengottesdienstes haben und natürlich werden wir dafür sorgen, dass es dabei coronagerecht zugeht“, blickt Dang voraus. Auf das Bild eines mit bunten Rädern geschmückten Kirchgartens und einer im Anschluss vergnügt davonradelnden Gemeinde freut sie sich schon jetzt. „Lebendiger lässt sich ein solcher Tag wohl kaum begehen“, ist sie überzeugt.

Von Uwe Klemens