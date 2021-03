Ludwigsfelde

Ob Karnevalclub, Geschichtsverein oder Sportverband – alle Freitzeit- und Hobby-Gruppen bemühen sich, ihre Mitglieder zu halten. Und das, obwohl Familien wegen Kurzarbeit oder sogar Existenzbedrohung eigener Firmen mit jedem Cent rechnen müssen – notfalls lassen sie Mitgliedschaften ruhen. Doch eines sagen Vereinschefs nach dieser langen Zeit, in der keine direkten Treffen am Billardtisch, beim Amateurtheater oder in der Schwimmhalle möglich waren: Wegen des Corona-Virus’ und der Pandemie-Beschränkungen treten zurzeit nirgends neue Mitglieder ein. Das war der Tenor einer Umfrage unter Vereinen im Nordkreis Teltow-Fläming.

Bis der Parkplatz an der Saunatherme Ludwigsfelde wieder so voll ist und sich dort Schwimmer, Taucher und Sauna-Gäste wieder zum Training oder einfach so treffen können, wird es nach gegenwärtiger Lage n och ein Weilchen dauern. Quelle: Jutta Abromeit

Marcel Penquitt, Präsident des rund 480 Mitglieder zählenden Ludwigsfelder Fußballclubs, sagt, es gebe Corona-bedingt bisher höchstens fünf Abmeldungen. „Wir haben aber ziemlich schnell angeboten, unsere Beitragszahlung auszusetzen, bis der Spiel- und Trainingsbetrieb wieder anläuft“, so der Mann an der LFC-Spitze. Davon hätten zwei Mitglieder Gebrauch gemacht. Kontakt würden die mehr als 350 Kinder und Jugendlichen mit ihren 38 Trainern und Übungsleitern vor allem über WhatsApp-Gruppen halten, teils natürlich auch über die Eltern, so Penquitt.

„Außerdem bieten manchen unserer Gruppen auch Online-Geschichten an“, erzählt er; „da sind unsere Frauen Spitze, die verabreden sich ein oder zweimal pro Woche zum Online-Training.“ Zudem, so der Präsident, veröffentliche er regelmäßig Mitglieder-Briefe auf der Homepage des Vereins. Und er sagt: „Wie groß der innerer Schweinehund bei vielen in diesen langen Corona-Wochen gewesen sind, das haben wir jetzt bei den allerersten Trainingsstunden gesehen.“

Keinen Eintritt mehr seit November

Ähnlich klingen die Mitglieder-Zahlen beim MTV Wünsdorf 1910, dem geschichtsträchtigsten Verein der Region: „Wir haben rund 450 Mitglieder und wegen Corona so gut wie gar keine Austritte, aber überhaupt keine neuen Mitglieder“, sagt Rolf von Lützow, 1. Vizepräsident. Er ist ebenso froh wie Uwe Manker, der 1. Vorsitzende der Ludwigsfelder Leichtathleten. Er erklärt: „Bei Kindern und Jugendlichen ist der Durchlauf an Mitgliedern ja ohnehin größer als bei Erwachsenen. Aber seit dem zweiten Lockdown im November haben wir keinen Eintritt mehr gehabt.“ Den Kontakt vor allem zu den Jüngsten versuchten die Trainer auf verschiedene Weise zu halten, telefonisch, per Mail oder WhatsApp. Er selbst habe sich während der Sperr-Wochen mit regelmäßiger Bewegung fit gehalten, „auch mit Wandern“, wie er sagt.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Sportvereine in Teltow-Fläming einen Mitgliederschwund von knapp fünf Prozent. Das ist der Statistik des Kreissportbundes (KSB) zu entnehmen. „In der Altersklasse bis 18 Jahre ist der Rückgang besonders deutlich“, sagt Timo Klischan, KSB-Geschäftsführer. „Damit liegt der Kreis Teltow-Fläming etwas über dem landesweiten Wert von 3,2 Prozent“, sagt er.

Vereine haben durchdachte Hygiene-Konzepte

Der Sport werde nicht als Treiber der Pandemie gesehen, „auch weil die Sportvereine im Landkreis gezeigt haben, dass mit durchdachten Hygiene-Konzepten verantwortungsvoll Sport getrieben werden kann.“ Deshalb würden die aktuellen Lockerungen für den Vereinssport sehr begrüßt. „Gerade für den Kinder- und Jugendsport ist es wichtig, dass auch im Bereich der Freizeit möglichst wieder Normalität einkehrt“, so Klischan, und dazu gehöre eben auch die Teilnahme am organisierten Sport.

