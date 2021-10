Luckenwalde

Wenn der Pieper Alarm schlägt, schnappt sich Katrin Hey ihre grün-gelb leuchtende Jacke, ihren Rucksack und fährt los. „Wenn wir gerufen werden, hat zu 99 Prozent jemand sein Leben verloren“, berichtet sie. Hey ist Notfallseelsorgerin – „weil ich es kann. Weil ich es aushalten kann“. Während sich Notärzte, Feuerwehr und Polizei um die Unfallstelle, die Verletzten oder Verstorbenen kümmern, begleitet die 50-Jährige die Personen, die unter Schock stehen. „Das können Angehörige der gerade verstorbenen Person sein, Einsatzkräfte, Unfallzeugen oder -beteiligte“, erklärt sie.

So geht die Notfallseelsorgerin mit dem Erlebten um

Im Durchschnitt rückt ein Notfallseelsorger im Landkreis Teltow-Fläming einmal pro Woche aus. Das Ehrenamt ist kein einfaches. „Man muss unter anderem empathisch und einfühlsam sein, aber auch die Distanz wahren und einen kühlen Kopf behalten können“, erklärt sie. Sowohl der Umgang mit den Hinterbliebenen als auch der Anblick von Verstorbenen gehören zu ihrem Alltag dazu. „Mich schreckt das nicht ab“, erzählt sie, „aber man muss auch auf seine Psyche achten“. Regelmäßig gibt es deshalb in der Notfallseelsorge eine Supervision, bei der jeder über seine Einsätze, die ihm noch im Kopf geblieben sind, berichten kann. Meist reicht es ihr aber, nach dem Einsatz ein Protokoll zu schreiben, sich umzuziehen und mit ihrem Hund Bragi noch eine kurze Runde raus zu gehen. „Den habe ich meistens mit dabei“, erzählt sie. Mittlerweile hat er genauso ein Köfferchen im Auto wie Hey. In Bragis Köfferchen ist Futter und Wasser drin, im Rucksack seiner Besitzerin noch etwas mehr: Spielzeug, Süßigkeiten, Schreibzeug, ein Ausmalheft, Plüschteddys und Zigaretten hat sie immer dabei.

Zur Ausstattung eines Notfallseelsorgers gehört eine leuchtend grün-gelbe Jacke und ein Rucksack mit Süßigkeiten, Beschäftigungsmaterial für Kinder, Wasser und einem Schreibblock. Quelle: Antonia Engel

Zucker hilft in Schockmomenten oft, sowohl bei Betroffenen als auch bei den Notfallseelsorgern: „Manchmal braucht man halt so einen Schokoriegel, gerade dann, wenn der Einsatz vier Stunden dauert“, erzählt sie. Die Reaktionen der Betroffenen sind mitunter sehr unterschiedlich: Einige schreien, andere weinen, werfen Gegenstände durch die Gegend. Manche fangen an, Routinearbeiten nachzugehen – die Küche zu putzen, aufzuräumen oder Bilderbücher anzuschauen. „Es gibt Menschen, die den Gedanken nicht zulassen wollen, das Geschehene noch nicht wahrhaben können“. Das kann dazu führen, dass sie apathisch auf der Couch sitzen und es äußert schwierig ist, mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder dies teilweise auch gar nicht wollen. „Unsere Anwesenheit ist nur ein Angebot, das man nicht annehmen muss“, erklärt Hey, doch abgelehnt werden sie selten.

„Alles, was in dem Moment hilft, ist okay“

Wie sie mit Betroffenen ins Gespräch kommt, „wie man Stimmungen einschätzt und feststellt, was der Mensch gerade braucht“, lernte sie in einem Grundlehrgang. Reden sei besonders wichtig, denn „erst dann fangen die meisten an, wieder Luft zu holen und wieder richtig denken zu können“, erklärt die hauptberufliche Podologin. Doch nicht nur reden, sondern „alles was in dem Moment hilft“, den Schock zu verarbeiten, sei okay. „Manchmal setze ich mich auch mit hin und trinke einen Kaffee oder rauche eine Zigarette mit, obwohl ich weder Kaffeetrinker noch Raucher bin“, berichtet Hey. „Manchmal tun wir augenscheinlich auch gar nichts und begleiten still“, sagt sie, denn es geht nicht darum, innerhalb kurzer Zeit den Schmerz verschwinden zu lassen, sondern für die Betroffenen da zu sein.

20 Jahre Jubiläum mit schwierigen Situationen und Lichtblicken

Am 3.09.2021 wurde die Notfallseelsorge Teltow-Fläming 20 Jahre alt, das Jubiläum feierte sie am Freitag gebührend. Seit 2016 ist Hey mit dabei und hat bislang noch keine Pläne, aufzuhören, „weil ich es noch kann“, erklärt sie. „Zeit ist kein Faktor bei sowas“, sondern der Punkt, an dem man merkt, dass das Erlebte einen gedanklich länger begleitet. Zwischen all den schwierigen Situationen gibt es aber auch Lichtblicke: „Einmal hat uns die Polizei angesprochen, dass sich die Betroffenen bedanken wollen. Sie hätten gesagt ‚Wir wissen nicht mehr, wie sie aussieht oder wie sie heißt – aber können sie von uns danke sagen?‘“, erzählt Hey, lächelnd, denn genau solche Momente ermutigen, weiter zu machen.

Von Antonia Engel