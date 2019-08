Paplitz

Tausende Menschen aus dem gesamten Landkreis haben sich am Samstag auf den Weg in den Süden gemacht, um in Paplitz das 17. Kreiserntefest zu erleben.

Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich einige von ihnen schon am Vormittag im Baruther Ortsteil ein, um beim Festumzug dabei zu sein, an dem sich nicht nur Landwirte, Sportvereine und Kitas der Stadt Baruth, sondern auch diverse Vereine und Initiativen von außerhalb beteiligten.

Auch jede Menge Eltern mit Kinder waren vor Ort. Letztere konnten sich über Riesenseifenblasen, eine Heuhüpfburg, eine Kleintierausstellung oder eine Wasserrutsche freuen. Quelle: Fabian Lamster

Festumzug mit 63 Teilnehmern zieht Zuschauer an

Den lautstarken Start des Umzugs machte das Team des Spielmannzugs Mittenwalde, die Anfang Juni zum deutschen Meister der Spielleute gekürt wurden.

Ihnen folgten insgesamt 63 Umzugswagen, die häufig mit Sonnenblumen, Sträußen und Stroh geschmückt waren. Sie kamen nicht nur aus Baruther Ortsteilen wie Mückendorf oder Horstwalde.

Zur Galerie Am 24. August fand das Kreiserntefest des Landkreises in Teltow-Fläming im Baruther Ortsteil Paplitz statt – und lockerte Tausende Gäste an.

Mit dabei waren ebenso die Fläming-Freunde aus Jüterbog, die Folkloretanzgruppe aus Berlin-Köpenick und ein Spielmannszug aus Cottbus. Über eine Stunde wurde musiziert, getanzt sowie Süßigkeiten und Bier an die klatschenden Zuschauer verteilt.

Kreiserntefest in Paplitz : Ergebnis monatelanger Organisation

Das machte nicht nur die Bewohner des 400-Einwohner-Dorfes froh, die teilweise aus ihren Häusern heraus das Spektakel fotografierten und filmten, sondern ebenso Ulrike Herrmann, die das Kreiserntefest über Monate organisierte und koordinierte.

Ulrike Herrmann hat gemeinsam mit der Stadt Baruth, den Paplitzern, dem Kreisbauernverband Teltow-Fläming sowie dem Landkreis das 17. Kreiserntefest organisiert. Die Zossenerin war für Vorbereitungen auf das Fest seit Februar 2019 nahezu täglich im Baruther Ortsteil. Quelle: Fabian Lamster

In den vergangenen Monaten sei die Zossenerin täglich vor Ort gewesen und habe gemeinsam mit der Stadt Baruth, der Paplitzer Dorfgemeinschaft, dem Kreisbauernverband Teltow-Fläming und dem Landkreis das Kreiserntefest umgesetzt, das 2019 nach 2000 und 2011 zum dritten Mal in der Stadt Baruth oder einem Baruther Ortsteil stattgefunden hat.

„Es ist wunderbar, dass wir das Paplitzer Dorffest, das sowieso alle zwei Jahre stattfindet, mit dem Kreiserntefest verbinden konnten und nun ein großes Fest feiern“, sagte Ulrike Herrmann.

Landrätin von Kreiserntefest in Paplitz überwältigt

Die offizielle Eröffnung ebnete dann ein Auftritt des Landespolizeiorchesters Brandenburg auf der Hauptbühne, die auf einer großen Wiese neben der Paplitzer Hauptstraße aufgebaut war.

Von dieser richteten unter anderem Baruths Bürgermeister Peter Ilk, Landrätin Kornelia Wehlan und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger einige Worte an die Organisatoren und Besucher des Fests. „Ich bin überwältigt, was hier auf die Beine gestellt wurde“, sagte die Landrätin von Teltow-Fläming.

Dabei betonte sie die Wichtigkeit der Landwirtschaft und nachvollziehen zu können, wie das Brot entstehe, das wir bei Bäckern und in Supermärkten kaufen – und mit welchen Geräten.

50 Meter über dem Kreiserntefest: Ein Kran mit Personenkorb ermöglichte den Besuchern einen weiten Blick auf das Festgelände und Umgebung. Quelle: Fabian Lamster

„Die Landwirtschaft ist ein Herzstück Brandenburgs “

Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger sprach zudem aktuelle Probleme an, die nicht nur Landwirte in Teltow-Fläming, sondern in ganz Brandenburg beschäftigen.

„Die Landwirtschaft ist ein Herzstück Brandenburgs und macht allein in Teltow-Fläming 2.300 Arbeitsplätze aus. Wir kämpfen um jeden landwirtschaftlichen Betrieb, die wir mit den Dürrehilfen allein in 2018 mit 72 Millionen Euro unterstützt haben – und weiter unterstützen wollen“, sagte der 55-Jährige.

Baruths Bürgermeister Peter Ilk eröffnete gemeinsam mit Landrätin Kornelia Whelan und Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger das 17. Kreiserntefest. Quelle: Fabian Lamster

Nach Festumzug und Eröffnung verteilten sich die Besucher des Kreiserntefests in ganz Paplitz. Einige verfolgten das musikalische Programm auf der Hauptbühne. Manche Eltern besuchten mit ihren Kindern die Heuhüpfburg, ließen Riesenseifenblasen steigen oder genossen den Blick über Paplitz und Umgebung aus einem Personenkorb, den ein Kran in 50 Metern über das Festgelände hob.

Ausrichter für 18. Kreiserntefest offen

„Auf die Paplitzer ist Verlass. Es ist eine wirkliche schöne Dorfgemeinschaft, die zusammenhält und sich engagiert“, sagte Baruths Bürgermeister. Nicht, ohne bei all den Feierlichkeiten einen Wermutstropfen anzumerken.

Es sei seiner Meinung nach schade, dass sich noch kein Ausrichter für das Kreiserntefest 2020 gefunden habe – und bot dem künftigen Veranstalter seine Hilfe an. „Es ist ein ordentlicher Aufwand, aber es lohnt sich. Da sollte man keine Angst haben. Wir haben Erfahrung mit Kreiserntefest und unterstützen gerne, wo wir können“, sagte Peter Ilk.

Dem Gedanken, das Fest nur noch alle zwei Jahre zu veranstalten, kann Peter Ilk nichts abgewinnen: „Das wäre äußerst schade, weil sich das Kreiserntefest zu einer Institution im gesamten Landkreis entwickelt hat.“

Von Fabian Lamster