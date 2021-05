AfD-Ortsverband in Nuthe-Urstromtal gegründet

Nuthe-Urstromtal

In der Gemeinde Nuthe-Urstromtal hat sich ein Ortsverband der AfD gegründet. Der Chef des vierköpfigen Vorstands ist Frank Grüneberg aus Dobbrikow. Er führt bereits seit 2019 die AfD-Fraktion in der Gemeindevertretung an, zu der neben ihm zwei weitere Lokalpolitiker gehören.

„Bodenständige Menschen mit konservativen Werten“

„Unser Ziel sehen wir in der Weiterentwicklung unserer Gemeinde Nuthe-Urstromtal“, berichtet Vorstandsmitglied Carola Zedow aus Jänickendorf. „Eine dauerhaft gute Lebensqualität soll dabei für alle gewährleistet werden“, sagt die Frau, die bereits als Schiedsperson und sachkundige Einwohnerin in der Gemeinde aktiv ist. „Wir sind eine Gruppe bodenständiger Menschen mit konservativen Werten“, sagt Zedow nach der Gründung. Der Ortsverband hat es sich vorgenommen, offen über die verschiedensten Themen zu diskutieren.

Von Victoria Barnack