Ahrensdorf

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Dieses auffällige, schmackhafte Gemüse kann man derzeit in allen Varianten zubereiten und genießen – als Suppe, Kompott oder verarbeitet in Kuchen, Brot oder Sekt. In der Dorfaue in Ahrensdorf (Nuthe-Urstromtal) hat man die Qual der Wahl. Fast 50 leuchtend orangefarbene Exemplare in verschiedenen Größen und Formen sind gut sichtbar auf einer Mauer aufgereiht.

Sie werden von den Eigentümern zum Verkauf angeboten und sind alle mit einem Preisschild versehen. Für den Obolus an der Kasse des Vertrauens kann man sich nach Lust und Bedarf bedienen. Auch dekorierte Kürbisse, anderes Gemüse sowie Hafer und Heu werden angeboten.

Von Elinor Wenke