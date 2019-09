Zusammenstoß zweier Traktoren

Ahrensdorf

Zu einem Unfall mit zwei Traktoren kam es am Donnerstagabend in Ahrensdorf.

Der 18-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger befuhr um 19.10 Uhr die Löwendorfer Straße aus Richtung Märtensmühle kommend in Richtung Finkenberg. Sein 47 Jahre alter Kollege fuhr ebenfalls mit einem Traktor und Anhänger auf der Löwendorfer Straße, jedoch in entgegengesetzter Richtung.

In der Kurve, nahe der Straße Am Steinberg geriet der 18-jährige Traktorfahrer in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen den Anhänger seines 47-jährigen Kollegen. Dadurch erlitt der 18-Jährige einen Schock und musste später ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden am Anhänger, sowie am Traktor des Unfallverursachers beträgt nach ersten Schätzungen 25.000 Euro. Der Zusammenprall der beiden Traktoren war so laut, dass Anwohner befürchteten, es könnte ein Haus eingestürzt sein.

Straßensperrung wegen Räumungsarbeiten

Da die automatische Sirene im Ort noch nicht funktioniert, wurde die Sirene deshalb per Hand ausgelöst. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahrensdorf, Märtensmühle und Dobbrikow waren zum Einsatz vor Ort. Sie hatten dabei die Aufgabe, aus den Maschinen ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden und die Straße zu sperren. Die Ahrensdorfer Ortsdurchfahrt musste wegen der Räumungsarbeiten des Unfalls noch bis 21.45 Uhr gesperrt bleiben, bevor der Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

Von Margrit Hahn