Baruth

Die Stadt Baruth macht den nächsten Schritt im Ringen um eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Mit der Unterstützung der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) und der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier (FAPIQ) will sie ein Präventionsnetz „Gut und Gesund älter werden in Baruth“ aufbauen.

Zu einem ersten Werkstattgespräch trafen sich deshalb Vertreterinnen und Vertreter der Arbeiterwohlfahrt, des Seniorentreffs und verschiedener Vereine der Stadt. KGC und FAPIQ moderieren den Prozess, der das Ziel hat, das Präventionsnetz aufzubauen. Im ersten Werkstattgespräch im Alten Schloss sammelten die Beteiligten deshalb erste Ideen. Bürgermeister Peter Ilk: „Das war eine kleine aber feine Veranstaltung, immerhin die erste ihrer Art. Für die Zukunft wünschen wir uns aber eine noch größere Beteiligung.“

Existierende Angebote bündeln

Die rund 15 Teilnehmer hatten erst einmal nicht viel mehr zu tun, als Wünsche zu äußern, um die Gesundheit älterer Menschen in der Stadt zu fördern und die Pflege vor Ort zu verbessern. „Wir wollten mit den Menschen in einen Austausch darüber kommen, was ihnen in dem Zusammenhang wichtig ist“, beschreibt Martina Osterndorff-Windvogel vom KGC Sinn und Zweck des ersten Werkstattgesprächs. Langfristig sollen weitere derartige Gespräche folgen.

„Es geht dabei nicht darum, neue Angebote zu schaffen“, so Osterndorff. „Wir wollen die bereits existierenden Angebote im Netzwerk bündeln, sie bekannter machen und allen Betroffenen anbieten.“ Natürlich sind das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und das Frauennetzwerk, das sich für das MVZ engagiert hat, wichtige Partner, deren Mitwirkung an der nachhaltigen Gesundheitsstrategie für alternde Menschen einen Kern des Gesundheitsprojektes ausmacht.

Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) Quelle: Stadt Baruth

Peter Ilk hat aus der ersten Runde bereits einige Anregungen mitgenommen. „Wir sind als Kommune sehr an Anregungen interessiert, welchen Service und welche Angebote es künftig geben soll. Und auch wenn wir als Stadtverwaltung vielleicht nicht alles verwirklichen können, ist der Grundstein für das künftige Netzwerk gelegt.“

Beratungscafé in der Alten Post in Baruth

Eine Anregung, die Ilk bereits mitgenommen hat, ist die Schaffung eines Cafés „mit einem niederschwelligen Beratungsangebot.“ Das Café soll sich nach Möglichkeit im gleichen Gebäude wie das künftige Gesundheitszentrum befinden, der „Alten Post“. Dort soll die medizinische Grundversorgung, aber auch alles andere aus dem medizinischen und dem Gesundheitsbereich langfristig seinen Sitz finden.

Im Rahmen des Finanzierungsprogramms „Pakt für Pflege“ des Landkreises Teltow-Fläming würde Ilk gerne auch eine neue Stelle einrichten. Dieser neue Mitarbeiter soll sein Fachwissen einbringen, um Beratungen und Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen des Älterwerdens anzubieten. „Möglich wären zum Beispiel Demenz- oder Wohnberatung für die Zielgruppe. Das muss und kann natürlich nicht alles von einer Person geleistet werden.“ Ein Kreis Ehrenamtlicher soll ihn unterstützen. Aktuell werden die im Schloss gesammelten Ideen erst einmal zusammengetragen. Im kommenden Jahr soll auf der Basis weiter diskutiert werden.

Von Udo Böhlefeld