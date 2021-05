Berkenbrück

Der Parkplatz an der ehemaligen Gaststätte in Berkenbrück kommt weg. Dafür hat sich der Bauausschuss der Gemeinde Nuthe-Urstromtal ausgesprochen. Mit dem Rückbau will man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen; Der sanierungsbedürfte Parkplatz verschwindet und an gleicher Stelle entsteht Platz für ein neues Baugrundstück.

Auf dem maroden Parkplatz hat sich sogar schon jemand verletzt. Quelle: Victoria Barnack

„Alle, die den Parkplatz kennen, wissen dass er baufällig ist“, erklärte Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) im Ausschuss. Erst vor wenigen Monaten gab es deshalb Ärger. Denn ein Anwohner war auf der bröckeligen Betonplatte gestürzt und hatte sich dabei verletzt (die MAZ berichtete). Die Gemeinde stand dafür in der sogenannten Verkehrssicherungspflicht. Hätte man den Parkplatz nun erhalten wollen, müsste die Gemeinde Geld investieren. „Ich sehe aber nicht, dass die alte Gaststätte zukünftig wieder als solche betrieben wird“, sagte Scheddin. Seine Verwaltung schlug den Rückbau vor, den der Ausschuss nun befürwortet.

Bauland im Ruhlsdorfer Weg

Das Gelände, das der Kommune gehört, soll anschließend als Bauland verkauft werden und könnte damit sogar noch die Gemeindekasse aufbessern. In direkter Nachbarschaft sind in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche neue Eigenheime gebaut worden. Trotzdem ist Bauland in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal immer noch knapp und begehrt – daher der zweite Vorschlag der Verwaltung: Das Areal soll in den bereits vorhandenen Bebauungsplan für den Ruhlsdorfer Weg in Berkenbrück aufgenommen werden.

Grünfläche statt Mietwohnungen

Die Fläche wäre sogar für zwei Eigenheime, ein Doppelhaus oder sogar ein vermietbares Mehrfamilienhaus groß genug, berichtete die Verwaltung. Doch gegen Letzteres sprach sich der Ausschuss einstimmig aus. Stattdessen soll neben einem neuen Baugrundstück eine Grünfläche erhalten bleiben. Wenn man diese mit den richtigen Bäumen und Sträuchern bepflanzt, hätte die Gemeinde sogar noch einen dritten Vorteil: Die grünen Quadratmeter kann sie sich dann als Ersatzfläche für Bauvorhaben an anderer Stelle in Nuthe-Urstromtal anrechnen lassen.

Von Victoria Barnack