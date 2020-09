Berkenbrück

In Berkenbrück sind in den vergangenen Jahren etliche Einfamilienhäuser im Ruhlsdorfer Weg entstanden. Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal zieht nun in Erwägung, auch den Parkplatz als Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen. Bei dem Parkplatz handelt es sich um Gemeindeland, das für zwei Eigenheime ausreichend wäre. Wie Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) im jüngsten Bauausschuss mitteilte, habe er bereits mit dem Ortsvorsteher über einen Lückenschluss gesprochen. Der Parkplatz müsste auf Grund des schlechten Zustands saniert werden. Auf der bröckeligen Betonfläche hatte sich unlängst ein Bürger durch einen Sturz verletzt. Der Grundstücksverkauf würde Geld in die knappe Haushaltskasse bringen.

Bepflanzungen sind vorgesehen

Verwaltungsmitarbeiterin Dagmar Schmidt erklärte, dass ein Großteil der Grünfläche erhalten bleiben soll und es nicht zu einer kompletten Versiegelung durch den Bau von Eigenheimen kommen wird. Zudem seien noch Bepflanzungen vorgesehen. Dirk Schulze ( CDU) erkundigte sich, wo dann Autos in Berkenbrück parken sollen. Wenn das Grundstück von der Familie verkauft und wieder als Gaststätte geführt wird, fehlen Parkplätze.

Anzeige

„Ein Gaststättenbetreiber müsste selbst Parkplätze schaffen“, erklärte Scheddin. Ausschussmitglied Jovita Galster-Döring stimmte dem Vorhaben der Gemeinde zu. „Wir brauchen Bewohner in Nuthe-Urstromtal. Wir haben zu wenig Baugrundstücke und deshalb auch die Lückenbebauung beschlossen.“ Für sie kommt Wohnen vor Parken. Bürgermeister Scheddin wies darauf hin, dass sich die Kommunalpolitiker im Vorfeld der Wahl einig darüber waren, mehr Wohnmöglichkeiten für junge Familien zu schaffen.

Von Margrit Hahn