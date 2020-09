Berkenbrück

Hilde und Leopold Berger feierten am 10. September ihre eiserne Hochzeit. 1953 beim Fastnachtstanz in Berkenbrück lernten sie sich kennen und für beide war sofort klar: Es war Liebe auf den ersten Blick.

Die heute 86-Jährige wurde in Polen geboren. Leopold Berger, der von allen „Poldi“ genannt wird, stammt aus dem Riesengebirge. Am 10. September 1955 gaben sie sich auf dem Standesamt in Frankenfelde das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung fand in der Luckenwalder Jakobikirche statt. Die Ringe und die Schuhe besorgte Lepold Berger in West-Berlin. Für seine Liebste ist er vom katholischen zum evangelischen Glauben konvertiert. „Ihre Eltern waren streng evangelisch und so habe ich mich umschreiben lassen“ berichtet er.

Die Küche bleibt kalt

Auf die Frage, ob sie ihren Mann wieder heiraten würde, kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Auf jeden Fall! Etwas Besseres könnte mir gar nicht passieren.“ Leopold Berger ist derselben Ansicht. Wobei er zugibt, dass seine Frau ordentlicher ist als er und sie ihm öfter mal Dampf machen muss. Wenn es nach ihm ginge, würde die Küche jeden Tag kalt bleiben. „Im Haushalt bin ich echt eine Niete“, so der 87-Jährige Doch ein Problem für die Ehe ist das nicht. Das Wichtigste sei, dass sie alles miteinander absprechen. Es gibt keine Anschaffung, ohne die der andere nicht Bescheid weiß.

Die gelernte Schneiderin hat früher einige Jahre im Erntekindergarten in Berkenbrück gearbeitet und sich ansonsten um die Kinder, den Haushalt und die Eltern gekümmert, die sie bis ins hohe Alter pflegte. Ihr Ehemann war bei der Maschinen- und Traktorenstation ( MTS) tätig. Dort fuhr er Traktor, Lkw und Bus. Mit dem Bus vom Typ Robur hat er sogar Hochzeitspaare kutschiert. „Mit einem Brautpaar bin ich zu DDR-Zeiten bis an die Glienicker Brücke gefahren. Dafür musste zuvor ein Passierschein beantragt werden“, berichtet er.

Besuch in der Heimat

Mit 63 Jahren ging Leopold Berger in Rente. Er arbeitete aber noch weitere fünf Jahre als Hausmeister bei Opel. Hilde Berger war bis zu ihren 68. Lebensjahr berufstätig und so konnte sich das Ehepaar viele schöne Reisen leisten. Von 1962 bis heute sind sie regelmäßig in seine alte Heimat ins Riesengebirge gefahren. „Vor drei Jahren waren wir noch einmal auf der Schneekoppe“, erzählt Berger.

Von Margrit Hahn