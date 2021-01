Berkenbrück

Leopold Berger ist vorsichtig, wenn es um das Coronavirus geht. Angst hat er aber nicht. In seinem Leben gab es schon so viele schlimme Erlebnisse, die ihm noch immer in seinem Gedächtnis sind, als wäre es gestern gewesen. Mit Tränen in den Augen blickt er auf die schlimmsten Jahre seines Lebens zurück. 1933 wurde er in Pilnikau im Riesengebirge geboren. Seine Eltern führten eine kleine Gießerei. Bis zu seinem zehnten Lebensjahr bekam Poldi, wie er liebevoll genant wurde, von den Kriegswirren nur wenig mit. Das änderte sich, als sein Bruder mit 17 Jahren eingezogen wurde, um an der Ostfront zu kämpfen. „Mein Bruder gilt bis heute als vermisst“, sagt Leopold Berger.

Rote Armee im Anmarsch

1943 mussten seine Eltern einen russischen Gefangenen aufnehmen, der ihnen ein Jahr später wieder entzogen wurde. Er hatte beim Essen mit am Tisch gesessen, was bei einer Kontrolle negativ gewertet wurde. Zwei Jahre später wurden alle Schulen geschlossen, weil die Rote Armee im Anmarsch war. „Beim Einmarsch der Roten Armee Ende April gab es Plünderungen und Vergewaltigungen“, erinnert sich Leopold Berger. Die Haustüren durften nicht verschlossen werden. Und plötzlich stand ein russischer Soldat in der Wohnung. Er forderte die Familie auf, sich auf das Sofa zu setzen, durchsuchte die Schränke und kündigte an, alle zu erschießen.

Partisanen übernahmen die Macht

Genau zu diesem Zeitpunkt wollte sich der ehemalige russische Gefangene, der bei Bergers mit am Tisch gegessen hatte, von der Familie verabschieden, die ihn immer gut behandelt hatte. Er sah, dass sein Landsmann die Waffe auf Bergers gerichtet hatte und riss sie ihm aus der Hand. Damit rettete er ihnen das Leben.

Nach Abzug der russischen Soldaten übernahmen die tschechischen Partisanen die Macht. „Und wieder wussten wir nicht, wie es weitergeht. Wir Deutsche mussten weiße Armbinden tragen mit einem N für Nemski. Wir wurden beschimpft und bespuckt und durften nicht zur Schule gehen“, so Berger.

Aus dem eigenen Haus vertrieben

Er erinnert sich noch genau an den 23. Dezember 1945. Der Weihnachtsbaum war schon aufgestellt. Eine tschechische Familie kam ins Haus und legte ein Schreiben vom Gemeindeamt auf den Tisch mit der Aufforderung dass Familie Berger ihr Haus innerhalb von 20 Minuten zu verlassen habe. „Mein Opa hat laut geschrien, dass er in diesem Ort geboren wurde. Doch es hat alles nichts genutzt“, fügt er hinzu. Die Familie kam dann bei Bekannten in einem Lagerhaus unter.

Von Januar 1946 bis Mai 1946 wohnten Bergers in einer Fabrik im Nachbarort, in der Leopolds Vater arbeiten musste. Im Mai 1946 wurden sie mit einem Viehwagen nach Cottbus gebracht. Dort begannen für Leopold Berger die schlimmsten zwei Jahre seines Lebens. Es herrschte große Hungersnot. Zwei Jahre später zogen sie nach Berkenbrück, wo die Eltern eine Landwirtschaft übernahmen. In Berkenbrück lernte der heute 87-Jährige auch seine Frau Hilde kennen, die aus Polen stammt und das gleiche Schicksal erlebte.

Die Suche nach dem Bruder nie aufgegeben

Trotz der schlimmen Erfahrungen fuhr Leopold Berger 1964 erstmals wieder in seine alte Heimat. „Die Tschechen, die jetzt dort wohnen, waren sehr freundlich zu uns und bedauerten, was uns angetan wurde“, berichtet der Familienvater. Vor drei Jahren war er das letzte Mal im Riesengebirge. Um zu erfahren, was in seiner alten Heimat passiert, bezieht er seit 25 Jahren die Riesengebirgszeitung – die Heimatzeitung für Vertriebene aus dem Sudetenland. Wenn er sich die Fotos von früher anschaut, werden Erinnerungen wach. Noch heute fragt er sich, wie es seine Eltern damals überhaupt geschafft haben. Die Suche nach seinem sieben Jahre älteren Bruder Alfred hat Leopold Berger bis heute nicht aufgegeben. Inzwischen sind 75 Jahre vergangen, dass die Familie vertrieben wurde.

