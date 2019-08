Ruhlsdorf

Betrüger, die vermutlich von Spanien aus agieren, haben es auf Unternehmen in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal abgesehen. Betroffen sind neben öffentliche Einrichtungen auch Handwerker und Gewerbetreibende. Ein „Medien & Designverlag“ fordert per Fax 837 Euro für eine Anzeige in der Bürgerinformationsbrosch...