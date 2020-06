Dobbrikow

Petra Schmidt wollte den Campingplatz in Dobbrikow vor 28 Jahren nur für eine Saison testen. Sie war so begeistert von der Lage, dem See und dem Wald ringsum, dass sie sich entschied, Dauercamperin zu werden. Täglich schwimmt die Potsdamerin eine Stunde im See, geht wandern oder trifft sich mit Freunden.

„Von diesem Fleckchen Erde möchte man gar nicht mehr weg“, schwärmt Petra Schmidt. Als Rentnerin kann sie jetzt schnell mal von Potsdam nach Dobbrikow fahren. „Es ist schön, das sich hier Alteingesessene ebenso wie junge Familien wohlfühlen“, fügt sie hinzu.

An der Rezeption müssen Badegäste Eintritt bezahlen. Für Erwachsene kostet der Badespaß drei Euro, für Jugendliche zwei und für Kinder einen Euro. Quelle: Margrit Hahn

Marion Jende aus Klaistow nutzte das schöne Wetter in dieser Woche, um ihrem vierjährigen Enkel Paul im Dobbrikower Glienicksee das Schwimmen beizubringen. Ein bisschen Übung braucht der kleine Mann noch, dann kann er mit Oma Marion und seiner Schwester Mara um die Wette schwimmen. Der Glienicksee ist mit 22 Grad schon angenehm warm.

Seit Pfingsten geht es wieder bergauf

Seit Pfingsten ist endlich wieder was los auf dem Campingplatz in Dobbrikow. André Merten, der Campingplatzleiter, konnte es kaum erwarten, endlich wieder Gäste begrüßen zu können.

„ Pfingsten war das erste Wochenende seit Beginn der Coronakrise, dass alle wieder raus konnten“, berichtet er. Der Besucheransturm war dementsprechend riesig, aber alle seien diszipliniert gewesen und hätten sich an die Abstandsregeln gehalten. Dafür hatte er zu tun, die ausgefüllten Kontaktformulare einzuholen.

Der Sandbadestrand am Dobbrikower Glienicksee und Wassertemperaturen von derzeit 22 Grad laden zum Verweilen ein. Quelle: Margrit Hahn

„Wir hoffen in diesem Sommer auf viele Gäste, um die Verluste ein wenig zu mildern“, so Merten. Beim Blick auf das Wetter der kommenden Tage verdunkelt sich sein Gesichtsausdruck allerdings. Am Wochenende wird Regen vorhergesagt. „Von mir aus kann es in der Woche regnen, aber am Wochenende wünsche ich mir Sonnenschein. Leider habe ich keinen so guten Draht nach oben“, bedauert er.

Marion Jende mit Enkelin Mara (r.) und deren Freundin Elisa. Quelle: Margrit Hahn

In der Coronazeit waren die Mitarbeiter auf dem Campingplatz in Kurzarbeit. Auch Gäste durften den Platz nicht betreten. Das stieß bei einigen Dauercampern auf Unverständnis, die nach dem Rechten schauen wollten. „Auch Ostern und Männertag musste ausfallen. Dabei hatten wir mit den Einnahmen gerechnet“, sagt Merten.

Zahlreiche Gäste aus anderen Bundesländern

Mit dem Ordnungsamt wurde entschieden, wenigstens zehn Personen gleichzeitig auf den Platz zu lassen, die eine Stunde Zeit hatten, um nach ihren Wohnmobilen zu sehen. Viele, die in anderen Bundesländern wohnen, konnten die Gelegenheit nicht nutzen – zum einen wegen der Entfernung, zum anderen, weil sie ihr Bundesland teilweise nicht verlassen durften.

Elisa aus Fichtenwalde (r.) mit ihrem Papa, ihrer Freundin Mara und ihrem Bruder Paul. Quelle: Margrit Hahn

Seit 15. Mai sind die Dauercamper und seit 25. Mai die Touristen nun wieder vor Ort. Momentan gibt es für Dauercamper nur einen freien Platz auf dem insgesamt 12 Hektar großen Gelände. Alle anderen sind belegt.

Schon seit einigen Jahren nehmen Anhänger von Wohnmobilen und Zelten immer mehr zu. „Vor allem junge Familien wollen unabhängig sein und die Wochenenden für Kurzurlaube nutzen“, weiß Merten aus Erfahrung.

Blick auf den Dobbrikower Campingplatz Quelle: Margrit Hahn

Auch wer kein Zelt oder Caravan besitzt, kann sich auf dem Campingplatz erholen. Es stehen acht so genannte Skaterhütten zur Verfügung, die während der Coronakrise auf Vordermann gebracht wurden. André Merten und Platzwart Mario Kronert haben den Hütten farbige Anstriche verpasst. Vorgesehen war, die Holzterrassen ebenfalls in blau, grün und rot zu streichen. Allerdings gab es keinen Nachschub an Wetterschutzfarben und so müssen die Männer warten, bis die Farben wieder vorrätig sind. Mieten kann man die Hütten trotzdem, denn innen ist alles auf dem neuesten Stand, und bis auf zwei der insgesamt acht Hütten ist der Farbanstrich fertig.

Die Gaststätte auf dem Campingplatz, in der auch Nicht-Camper willkommen sind, konnte in den vergangenen Monaten keinen Umsatz machen. Der Pächter hofft auf bessere Zeiten in den Sommermonaten.

Von Margrit Hahn