Stülpe/Zülichendorf

Von wegen Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht! Seit Montag sind die Schüler von sechs der zehn Klassen an der Grundschule in Stülpe in Quarantäne und eine Klasse von acht an der Grundschule ebenfalls in die häusliche „Verbannung“ geschickt worden. Wie die MAZ bereits berichtete, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming am Wochenende die häusliche Isolierung verfügt.

Nach Angaben von Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) stellte das Gesundheitsamt zunächst am Sonnabend eine Lehrerin und eine Horterzieherin der Grunschule Zülichendorf unter Quarantäne. Am Sonntag folgte dann die gleiche Anordnung für alle Erzieherinnen und Erzieher des Hortes Stülpe, was zur Folge hatte, dass der komplette Hort geschlossen werden musste.

Hortkinder sind Kontaktpersonen 1. Grades

Weil dort auch die Schulkinder bis zur 4. Jahrgangsstufe betreut werden und von daher als „Kontaktpersonen 1. Grades“ gelten, mussten die kompletten Klassen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b und ein Teil der Schüler der einzigen 4. Klasse ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden. Die Betreuung der anderen Schüler während der Schulzeit sei weiterhin gewährleistet, berichtet der Bürgermeister.

So erging es auch den Schülern der Klasse 1b in Zülichendorf. Weiterhin wurden einige Schüler der Klasse 4 und der Klasse 6 wegen positiver Coronatests unter Quarantäne gestellt. In der Summe sind es also sieben von insgesamt 18 Grundschulklassen in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, die in der letzten Woche vor den Osterferien vom Präsenzunterricht ausgeschlossen sind.

Mögliches Disziplinarverfahren

Zu der Komplettschließung des Hortes und der umfassenden Quarantäneanordnung in Stülpe sei es gekommen, weil eine infizierte Erzieherin wohl mit allen Hortgruppen zu tun gehabt habe, so Bürgermeister Scheddin. Und das, obwohl eine strikte Trennung der Gruppen wie auch deren Betreuer untereinander verfügt worden war. Scheddin wolle deswegen disziplinarische Folgen nicht ausschließen, sagte er während der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Woltersdorf.

Von Hartmut F. Reck