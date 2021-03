Ruhlsdorf

Die lange Suche nach einem Träger der Jugendarbeit in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal könnte bald ein Ende haben. „Das DRK ist auf uns zugekommen“, berichtete Doris Höhne, die in der Verwaltung unter anderem für den Fachbereich Schulen, Kita, Jugend, Senioren und Sport zuständig ist. Eigentlich hatte das DRK aber eine andere Aufgabe in Nuthe-Urstromtal im Blick: die Schulsozialarbeit. Die Stellen – je Grundschule eine halbe Vollzeitstelle – bekommt die Gemeinde nämlich gefördert. „Dabei haben wir die Jugendarbeit mit ins Spiel gebracht“, erklärte Doris Höhne kürzlich im Sozialausschuss. Das DRK willigte ein, beide Aufgaben zu übernehmen. Der Vertrag ist bereits aufgesetzt.

Bisher kümmert sich die Gemeinde selbst um die Kinder- und Jugendarbeit, hier Mitarbeiterin Elke Schmidt. Quelle: Margrit Hahn

Seit Jahren sucht Nuthe-Urstromtal nach einem freien Träger, der die Aufgabe der Jugendarbeit für die Gemeinde übernimmt. 2018 waren sowohl die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als auch das Diakonische Werk Teltow-Fläming mit eigenen Konzepten im Ausschuss für Bildung, Soziales und Kultur vorstellig geworden. Doch die Gemeindevertreter waren von keiner der beiden Ideen wirklich überzeugt.

Jahrelanges Hin und Her um die Jugendarbeit

Daraufhin wurde die Stelle des Jugendarbeiters noch einmal in Trägerschaft der Gemeinde ausgeschrieben. Erst 2020 einigte man sich schließlich darauf, die Aufgabe doch an einen freien Träger abzugeben. An den 2018 vorgestellten Konzepten wollten dann aber weder die Awo noch das Diakonische Werk mehr festhalten. Erst im Januar 2021 meldete sich das DRK überraschend wegen der Schulsozialarbeit bei der Verwaltung. Nun musste der Fachausschuss erneut zustimmen – und tat das auch ohne Diskussionen.

In der Verwaltung laufen nun die Vorbereitungen, damit der Plan alsbald in die Realität umgesetzt werden kann. Denn die Jugendarbeit soll vor allem in den vielen kleinen Ortsteilen endlich wieder richtig Fuß fassen. Das war in der flächengroßen Gemeinde zuletzt ein wenig zu kurz gekommen. „Das DRK will die Arbeit zügig aufnehmen“, erklärte Fachbereichsleiterin Höhne. Vor-Ort-Termine haben bereits stattgefunden. In beiden Schulen gibt es Räume, die zur Verfügung stehen. Denn Schulsozialarbeiter brauchen einen eigenen Raum. Immerhin sollen sie Ansprechpartner und Vertrauensperson für die Schüler und Jugendlichen sein.

Die genauen Kosten werden derzeit ermittelt. Zumindest ein Schulsozialarbeiter wird die Gemeinde nicht viel kosten. Denn der Landkreis fördert pro Schule eine halbe Stelle. „Davon hat die Gemeinde bisher keinen Gebrauch gemacht, weil die fachliche Anleitung, wie bei der Jugendarbeit, auf den Träger übertragen wird und in der Verwaltung hierfür kein qualifiziertes Personal vorhanden ist“, erklärte Höhne.

Grundschulen freuen sich auf Unterstützung

Die beiden Grundschulen in Stülpe und Zülichendorf werden sich den Schulsozialarbeiter also künftig teilen. Zülichendorfs Schulleiterin Christina Höhne (Freie Liste-Parteilos), die gleichzeitig Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Soziales und Kultur ist, ist glücklich über die überraschende Wendung. „Ich freue mich, dass durch Förderung die Schulsozialarbeit endlich auch an so kleinen Schulen wie bei uns möglich wird“, sagte sie.

