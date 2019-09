Stülpe

Auf Schloss Stülpe ging es in den vergangenen Wochen hoch her: Seit Mitte Mai wurden acht neue Folgen der Fernsehsendung „Das große Backen“ gedreht. Die erste Folge der Staffel wurde am Sonntag bereits ausgestrahlt.

Schlossherrin Barbara Rupilius schwärmt noch immer, denn die Drehzeit hat ihr viel Spaß gemacht und in der Schloss-Schmiede konnten die Köstlichkeiten der Kandidaten probiert werden. Ihrer Ansicht nach werden die Kuchen- und Tortenkunstwerke, die in der Sendung entstehen, immer aufwendiger und raffinierter. „60 Personen haben täglich im Fernsehteam mitgewirkt“, berichtet Barbara Rupilius. Die Backshow „Das große Backen“, wird zum siebten Mal auf dem Sender SAT.1 ausgestrahlt und von Enie van de Meiklokjes moderiert.

Gewagte Tortenkreationen mit extravaganten Geschmackskomponenten werden in acht Folgen von zehn ambitionierten Hobbybäckern gefordert. In jeder Folge stellen sich die Kandidaten drei Aufgaben. Die spannende Frage ist: Wer macht das Rennen und wird „ Deutschlands bester Hobbybäcker 2019“? Dem Gewinner winken 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch. Am 20. Oktober steht der Sieger fest.

In diesem Zelt in Stülpe wurde gebacken. Damit der Rasen immer gleich schön grün aussah, wurde zwischendurch neuer Rollrasen verlegt. Quelle: SAT.1/Claudius Pflug

Werbung für das Land Brandenburg

Während die Jury und die Moderatorin im Schloss Stülpe übernachtet haben, waren die Kandidaten in Luckenwalde untergebracht. „Mir hat der Gruppenzusammenhalt sehr gefallen, vor allem das sogenannte Bergauffest nach der Hälfte der Drehzeit“, sagt die Schlossherrin. Sie hofft, dass die Sendung dazu beiträgt, das Land Brandenburg zu bewerben. Wenn es nach ihr ginge, könnte die nächste Staffel im kommenden Jahr wieder auf Schloss Stülpe gedreht werden. Erste Absprachen dazu gibt es bereits.

Betty Schliephake-Burchardt, Enie van de Meiklokjes und Christian Hümbs (v.l.) auf der Schlosstreppe in Stülpe. Quelle: SAT.1/Claudius Pflug;

In der ersten Folge, die am Sonntag zu sehen war, galt es, die von den Juroren Bettina Schliephake-Buchardt, Konditormeisterin und Tortendekorateurin sowie Christian Hümbs, mehrfach ausgezeichnet als Patissier des Jahres, geforderte Technische Prüfung zu meistern: Eine Pudding-Brezel, die exakt nach dem vorgegebenen Rezept hergestellt werden sollte. Das klang simpel, doch einige unterschätzten das Zeitmanagement deutlich. Als Highlight zum Schluss galt es, gebackenen Visitenkarten zu präsentieren.

Zehn Kandidaten am Start

Unter den zehn Kandidaten ist das Land Brandenburg nicht vertreten. Dafür ist eine Berlinerin dabei. Die 30-jährige Cane ist Fitnesstrainerin und Mutter und neigt zum Perfektionismus. „Ich gebe nicht auf, bis ich das perfekte Rezept herausgefunden habe“, sagt sie. Gleich in der ersten Folge konnte sie die Jury überzeugen und hat die Backschürze gewonnen. Ob sie diese in den kommenden Wochen verteidigen kann, wird sich zeigen.

Zu ihren Mitstreiterinnen gehören Carolin (40) aus Drevenack in Nordrhein-Westfalen. Die vierfache Mutter backt seit ihrer Kindheit, hat ihr Talent für Motivtorten vor zwei Jahren entdeckt und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Zuckermodellage.

Die 52-Jährige Claudia aus Langwedel in Niedersachsen sieht sich als Spätberufene und backt erst seit zwei Jahren. Ihren Backstil beschreibt sie selbst als chaotisch.Evelin (24) aus Kirchberg in Rheinland-Pfalz hat im Alter von 13 Jahren 17 Torten in drei Tagen zum 70. Geburtstag ihrer Oma für 150 Gäste gebacken.

Blick von der Schlosstreppe auf das Backzelt. Quelle: SAT.1/Claudius Pflug

Ferhat aus Mönchengladbach gilt als Frohnatur und ist ein Meister der Dekoration. Die Bochumerin Simone hat neben dem kreativen Hobby auch einen kreativen Beruf und ist als Friseuse und Nagelfee tätig. Ingenieur Steffen aus Baden-Würtemberg hatte mit zehn Jahren schon mehr gebacken als seine beiden älteren Schwestern zusammen.

Tammy aus Mühlheim an der Ruhr ist Sozialarbeiterin im Jugendamt und stellt sich gern neuen Herausforderungen. Die 30-Jährige liebt besonders Disney-Torten.Das Motto der Einzelhandelskauffrau Tanja aus Rheinland Pfalz lautet: „Gehe nie mit Stress an ein Backwerk, sonst geht das zu 99 Prozent schief!“

Landwirt aus Hessen nicht mehr dabei

Julian, der Landwirt aus Hessen, der seine Schwester mit einer vierstöckigen Hochzeitstorte zu Tränen gerührt hatte, ist bereits in der ersten Folge ausgeschieden.

Am kommenden Sonntag um 17.40 Uhr geht es in Sat I weiter. „Man kann sich so viele Anregungen holen“, schwärmt Barbara Rupilius. Allerdings bleibt man auf Schloss Stülpe auch dem guten alten Hefekuchen treu mit Obst aus eigenem Anbau. „Wir haben 100 alte Apfel- und Birnenbäume nachgepflanzt“, fügt die Schlossherrin hinzu.

Von Margrit Hahn