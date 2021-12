Dobbrikow

Seit wenigen Tagen erstrahlt ein Teil von Dobbrikows Straßen in hellem Schein. Grund ist die neue LED-Straßenbeleuchtung, die nun in Betrieb genommen wurde. Für den fertigen ersten Bauabschnitt wurden 45 Lichtpunkte aufgestellt. Der zweite Bauabschnitt soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erfolgen. Dabei werden auch die alten Masten, wie zum Beispiel in der Straße „Am Stabelsee“, ersetzt.

Edis baut alte Masten ab

Mit dem ersten Bauabschnitt hielten die Bewohner in der der Beelitzer Straße, in der Mühlenstraße, in der Forststraße sowie in der Weinbergstraße und im Fischerweg eine neue Beleuchtung. Da dort bereits Masten vorhanden waren, musste keine Erschließungsumlage für die Anwohner veranschlagt werden. Der Rückbau der bestehenden Masten aus Beton und Holz und der Gittermasten wird im 2. Quartal 2022 durch die Firma Edis Netz GmbH erfolgen, da sie im Besitz der Masten ist.

Bürgermeister Scheddin: 80-Prozent-Förderung in Aussicht

„Die Gesamtkosten Beleuchtungsanlagenumrüstung auf LED belaufen sich auf rund 68.000 Euro“, erklärte Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin. Die Maßnahme wird voraussichtlich auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes durch das Land Brandenburg zu 80 % finanziert, hofft man in der Gemeindeverwaltung. Der Eigenanteil werde im Haushaltsplan 2021 der Gemeinde bereitgestellt.

Von Iris Krüger