Hochzeit mit Dolmetscher

Dobbrikow

Siwan Wang und Nikolas von Hoffmann gaben sich am Sonnabend in der Trauscheune in Dobbrikow das Jawort. Sie sind seit zwei Jahren ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich durch die Arbeit bei einer Unternehmensberatung. Der 31-Jährige lebt in Berlin, seine ein Jahr jüngere Frau in Dubai.

Wie Standesbeamtin Ursula Zerning sagte, sei eine Fernbeziehung nicht immer einfach. Anderseits hätte sie aber auch Vorteile: Es entsteht kein Alltagstrott und man bewahrt sich die Schmetterlinge im Bauch.

uf die Frage, warum die Hochzeit im kalten Januar stattfindet, antwortete der Bräutigam:„Es war der einzige Termin, an dem das Haus am Bauernsee noch frei war.“ Zudem waren er und seine Frau offen, was das Hochzeitsdatum anging. Ein Vorteil sei auch, dass im Januar kaum jemand Urlaub hat und so alle 120 Gäste aus dem In- und Ausland freinehmen konnten. Selbst über das Wetter müsse man sich keine Gedanken machen – während man im Sommer enttäuscht ist, weil es regnet oder nicht so warm ist wie erhofft, nimmt man das Wetter im Januar so, wie es ist.

Trauung mit englischer Übersetzung

Weil die Hochzeitsgesellschaft aus internationalen Gästen bestand, übersetzte der Bruder des Bräutigams, Jonas Hoffmann, die Rede der Standesbeamtin für die Gäste, die kein Deutsch vertanden. „Das ist meine erste Hochzeit, bei der ich dolmetsche“, so Jonas Hoffmann, der in England studiert. Für ihn war es der leichtere Part. „Ich werde hier weder verheiratet noch muss ich Sachen bezeugen“, meinte er schmunzelnd.

Für ihn steht fest, dass die Hochzeits-Location mit Blick auf den Bauernsee kaum zu übertreffen ist. Seine Übersetzung sorgte bei den Gästen für Schmunzeln, denn ab und zu wollte er die eine oder andere Aussage der Standesbeamtin weglassen. Doch Ursula Zerning wartete geduldig, bis er alles auf Englisch übersetzt hatte. Das Brautpaar gab sich das Eheversprechen, wobei die rührenden Worte bei vielen Gästen für Tränen sorgten.

Die Hochzeit von Siwan Wang und Nikolas von Hoffmann war die erste in diesem Jahr in Dobbrikow. 2019 wurden dort 24 Paare getraut. Damit gehört Dobbrikow zu den beliebtesten Standesämtern der Gemeinde Nuthe-Urstromtal.

Von Margrit Hahn