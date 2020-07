Dobbrikow: Umwelt-Krimi im Schullandheim

Dobbrikow

Im Schullandheim Dobbrikow ist endlich wieder Leben eingezogen. Nachdem wegen der Coronakrise im März alle Schotten dicht gemacht werden mussten, beherbergt die Einrichtung seit dem 29. Juni wieder junge Gäste. Dabei hat sich das Areal in eine Filmkulisse verwandelt, denn im Rahmen des Projektes „ Talentcampus“ drehen die Ferienkinder und Jugendlichen zwei Wochen lang einen Umwelt-Krimi.

Gemeinschaftsprojekt „ Talentcampus “

Veranstaltet wird der „ Talentcampus“ von der Volkshochschule Teltow-Fläming in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nuthe-Urstromtal und dem Young Images Verein für Medien und Bildung. Mit Unterstützung des Bundesbildungsministeriums wurden rund 15.000 Euro in das Projekt investiert.

Die jungen Akteure bei der Arbeit. Wegen Corona sind die Kinder in feste Gruppen eingeteilt, in denen sie zusammen sind. Quelle: Elinor Wenke

„Das Filmprojekt sollte schon in den Osterferien stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie zunächst gestrichen werden“, berichtet Elke Schmidt, Jugendkoordinatorin der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Gemeinsam mit Schullandheim-Chefin Carla Rook hat sie dann innerhalb von zwei Wochen ein Hygienekonzept gestrickt, um das Vorhaben jetzt umsetzen zu können. 20 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren erproben sich derzeit als Filmemacher, Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Tontechniker, Kameramann oder Kostümbildner.

Spannende Story

Der Umwelt-Krimi dürfte spannend werden. Junge Leute beobachten zwei Täter, die Giftmüll in einen See kippen. Wie Detektive recherchieren sie über das Firmen-Kennzeichen, woher die Übeltäter kommen und stoßen dabei auf ein Unternehmen, das sich öffentlich mit seinen Produkten brüstet, insgeheim aber Umweltfrevel betreibt. Es geht um Handlanger, die die Schmutzarbeit erledigen und um einen Bürgermeister, der bestochen werden soll. „Die Ermittler geraten auch mal in Gefahr, weil sie die Gangster erkannt haben“, verrät Elke Schmidt. Doch am Ende werden die Umweltsünder verhaftet.

Bei den Vorbereitungen: Herbergsmutter Carla Rook, Praktikant Dennis Lau, Ehrenamtler Marek Hasche, Sozialarbeiter Marcus Mauersberger und Jugendkoordinatorin Elke Schmidt (v.l.). Quelle: Elinor Wenke

Immer wieder ermuntert Regisseur James Griffin seine Akteure: „Ihr müsst lauter sprechen, mehr mit Mimik und Gestik arbeiten. Das Mikro muss dichter ran. Konzentriert euch.“ Ein Dutzend mal wird die Szene abgedreht, dann ist sie im Kasten. „Das war ziemlich gut“, befindet Griffin. Ihm macht die Arbeit mit jungen Leuten Spaß. „Ich arbeite seit Jahren mit Kindern und kenne den Spagat zwischen Humor, Ironie und Strenge“, sagt er.

Der Gangster-Darsteller Quelle: Elinor Wenke

Dabei war der Drehtag recht anstrengend. „Durch den starken Wind hatten wir Probleme mit dem Ton“, erklärt Sozialarbeiter Marcus Mauersberger. „Außerdem waren die Kiddies am Wochenende zu Hause und stehen erst mal ein bisschen neben der Spur, wenn sie wieder hier sind.“

Klara (l.) und Sarah Quelle: Elinor Wenke

Klara (11) und Sarah (9) proben indes mit Marcus Mauersberger für ihren Rapper-Auftritt. Außerdem haben sie noch andere Rollen zu besetzen, Klara als Frau des Bürgermeisters, Sarah als Kellnerin. „Es macht viel Spaß“, erzählt Klara, „ist aber auch mega-anstrengend. Ich muss für eine Szene dauernd lächeln und das immer wieder.“

Abstandsregeln im Schullandheim werden eingehalten. Quelle: Elinor Wenke

Herbergschefin Carla Rook ist „heilfroh“, dass der Betrieb wieder läuft. 12.000 Übernachtungen im Jahr verbucht sie im Normalbetrieb. Nach langer Durststrecke darf sie jetzt statt 60 Gäste nur 30 gleichzeitig aufnehmen. „Wir halten alle Sicherheitsregeln ein“, versichert sie. Die Bettenzahl in den Zimmern wurde halbiert. In den Waschräumen wird nur jedes zweite Waschbecken benutzt. Das Essen wird jedem Kind zugereicht.

Dozentin und Dokumentarfilmerin Caroline Reucker. Quelle: Elinor Wenke

Fürs kommende Schuljahr war das Schullandheim bereits ausgebucht. Laut Rook wurden aber seitens der Schulen alle Klassenfahrten für das erste Halbjahr abgesagt. „Ich hoffe, dass das noch mal überdacht wird, sonst steht das Haus bis Februar leer.“

Von Elinor Wenke