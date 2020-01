Vielleicht zwei erste Klassen an beiden Schulen von Nuthe-Urstromtal

Ruhlsdorf

In kommenden Schuljahr wird es vermutlich zwei erste Klassen an beiden Grundschulen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal geben. Das geht aus Antworten auf Fragen der Fraktion Demokratisch Nachhaltig Sozial (DNS) an die Verwaltung hervor, die Vizebürgermeisterin Doris Höhne im Bildungsausschuss am Dienstagabend gab.

In Zülichendorf hoffen Schulleiterin und Lehrer, dass es ebenfalls zwei erste Klassen geben wird. Quelle: Margrit Hahn

Noch keine genaue Zahlen

Für Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben, beginnt die Schulpflicht am 1. August des selben Kalenderjahres. In der Gemeinde Nuthe-Urstromtal betrifft das auf Grundlage der melderechtlichen Daten zum 23. September 2019 insgesamt 62 Kinder. Zuzüglich der im vorigen Schuljahr zurückgestellten Kinder, in Stülpe waren es fünf, in Zülichendorf sechs, könnten es in diesem Jahr 73 Kinder sein, die in den beiden Grundschule eingeschult werden. „Da die Einschulungsgespräche in den beiden Schulen noch nicht geführt wurden, wissen wir auch nicht wie viele Anträge auf Rückstellungen in diesem Jahr gestellt werden“, sagt Doris Höhne.

Geplant sind zwei erste Klasse an jeder Schule

Wenn es bei 73 Kinder bleibt, kommen 40 Erstklässler in die Grundschule nach Stülpe und 33 in die Grundschule „Am Pekenberg“ nach Zülichendorf. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass es in beiden Schulen zwei erste Klassen geben wird. Für das laufende Schuljahr gab es in Zülichendorf nur eine Klasse. Auf die Frage der DNS, mit wie vielen schulfähigen Kindern außerhalb des Einzugsgebietes der Gemeinde Nuthe-Urstromtal gerechnet wird, antworte Doris Höhne: „Über die Aufnahme von Kindern außerhalb des Einzugsgebietes der Gemeinde entscheidet das Staatliche Schulamt Brandenburg. Von dort liegen uns bisher keine Informationen vor.“

23 Schüler sind optimal

Das Schulamt teilte der Gemeinde im Oktober vergangenen Jahres mit, dass 23 Schüler pro Kasse optimal wären. Maximal können es 28 Schüler sein, wobei dieser Wert auf bis zu 30 Schüler überschritten werden könnte. „Mit 29 Schülern in einer Klasse, das ist kein Zuckerschlecken. Mal ganz abgesehen vom Platz“, sagte Christina Schneider, die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Soziales und Kultur, die auch Schulleiterin der Zülichendorfer Grundschule ist.

Wechsel an der Spitze

Im Höchstfall werden an beiden Schulen maximal 240 Hortplätze benötigt. Die genaue Anzahl könne erst nach den Einschulungsgesprächen genannt werden. Im Hort Stülpe hatte es kürzlich einen Wechsel an der Leitungsspitze gegeben. Wie Doris Höhne mitteilte, sind seit Anfang des Jahres bis auf zwei Mitarbeiter alle wieder im Dienst.

Von Margrit Hahn