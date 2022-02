Feuerwehr Dobbrikow: Ortswehrführer Patrick Schlecht im Interview

Dobbrikow

Patrick Schlecht ist seit 2015 Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Dobbrikow. Für die MAZ steht der heute 37-Jährige Rede und Antwort.

Herr Schlecht, wie kamen Sie zur Feuerwehr?

Schon mein Vater war in der Dobbrikower Feuerwehr stellvertretender Wehrführer. Auch mein Großvater, meine Mutter und sogar meine ältere Schwester waren beziehungsweise sind aktiv. Außerdem ist die Feuerwehr sehr eng mit dem Dorfleben verknüpft.

Dobbrikower Feuerwehrtechnik immer anspruchsvoll

Wie hat sich die Dobbrikower Feuerwehr in den letzten Jahren verändert?

Zunächst muss man sagen, dass der bürokratische Aufwand über die Jahre immer größer wurde. Zudem wurde die Technik immer anspruchsvoller, somit musste auch die Qualität der Ausbildung steigen. Weil diese Anforderungen von einem allein nicht mehr gestemmt werden konnten, haben wir unsere Wehrführung breiter aufgestellt. Sie besteht derzeit aus einem vierköpfigen Team, das sich die Aufgaben aufteilt. Dies dient auch zur meiner Entlastung als Ortswehrführer, da ich beruflich viel unterwegs bin.

Dobbrikower Kameraden stets einsatzbereit

Was schätzen Sie besonders an der Dobbrikower Feuerwehr?

Vor allem die kurzfristige Einsatzbereitschaft der Kameraden im Notfall. Aber auch die rege Teilnahme am Dorfleben schätze ich sehr. Damit sind vor allem Aktionen wie der jährliche Frühjahrsputz, das Osterfeuer oder die Durchführung des Kreisoffenen Kindertages gemeint. Die Mitgliederzahlen unserer Kameraden bleiben schon lange konstant. Das zeigt, dass der Zusammenhalt über die Jahre beständig geblieben ist.

Welcher Einsatz ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Es ist nicht so einfach, einen konkreten zu nennen. Aber ich muss sagen, dass vor allem Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang schwer zu verarbeiten sind. Wir haben hier rund um Dobbrikow auch immer wieder Badeunfälle zu verzeichnen, da die Umgebung sehr reich an Seen ist.

Forderungen an die Gemeinde Nuthe-Urstromtal

Welche Forderungen haben Sie an die Politik?

Es müsste dringend in neue Technik und in ein neues Gebäude investiert werden. Mir ist vollkommen klar, dass Investitionen immer viel Geld kosten. Doch dieses nicht für uns persönlich, sondern es dient der Aufrechterhaltung des Schutzes der Bürger. Auch um unsere Mitglieder zu behalten und neue gewinnen zu können, sollten die Technik und auch die Unterkunft auf einem modernen Stand sein. Das ist jedoch nicht der Fall. Hier gilt es, anzusetzen.

