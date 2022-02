Feuerwehr Ruhlsdorf: Ortswehrführer Thomas Fricke im Interview

Ruhlsdorf

Thomas Fricke ist seit 2020 Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ruhlsdorf. Seit er ein kleiner Junge war, ist er Feuer und Flamme. Der MAZ steht der heute 33-Jährige Rede und Antwort.

Herr Fricke, wie kamen Sie zur Feuerwehr?

Thomas Fricke: Meine beiden älteren Brüder waren von klein auf in der Kinder- und Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Natürlich haben sie immer davon erzählt und mir vorgeschwärmt, das blieb ja nicht aus. So haben sie mein Interesse geweckt. Ich bin dann als Siebenjähriger mit eingestiegen. Übrigens: Auch mein Vater war in seiner Heimatstadt bei der Feuerwehr.

Interesse an Ruhlsdorfer Feuerwehr sinkt

Wie hat sich die Ruhlsdorfer Feuerwehr in den letzten Jahren verändert?

Ziemlich stark. Ich glaube, das Interesse sich dafür einzusetzen, ist in den letzten Jahren immer geringer geworden. Nicht nur wegen Corona. Die Anzahl der aktiven Kameraden hat sich stark dezimiert, viele gehen anderen Interessen nach. Daher haben wir auch nur noch so wenig Aktive.

Ruhlsdorfer Altkameraden helfen weiterhin mit

Was schätzen Sie besonders an der Ruhlsdorfer Feuerwehr?

Ihre Zuverlässigkeit, die sich nicht nur auf die Einsätze bezieht. Auch im privaten Bereich hilft man sich untereinander. Aus den Mitteln, die die Gemeinde für die Kameraden zur Verfügung stellt, wird stets das Beste gemacht. Neuerungen stehen alle stets offen gegenüber. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Löschgruppen funktioniert sehr gut. Die älteren Kameraden, die aus Altersgründen nicht mehr aktiv sein können, unterstützen uns mit Rat und Tat.

Besondere Einsätze der Ruhlsdorfer Feuerwehrleute

Welcher Einsatz ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Es gibt viele Einsätze, da kann man kaum einen besonders nennen. Vor allem haben sich mir die Waldbrände eingeprägt, denn die gestalteten sich sehr langwierig. Alle Kameraden waren sehr beansprucht mit den Löscharbeiten. Das zehrte an den Kräften.

Was sind Ihre wichtigsten Vorhaben für die Zukunft?

Ich würde gern das Interesse und das Verständnis für die Feuerwehr im Dorf wieder erwecken beziehungsweise verstärken. Wir brauchen unbedingt mehr Mitglieder, um auch in der Zukunft einsatzfähig zu sein.

Von Iris Krüger