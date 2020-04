Spargelernte unter schwierigen Bedingungen

Frankenförde

So hatte sich Martijn Vestjens, der Geschäftsführer vom Spargelhof Frankenförde, den Start in die Saison nicht vorgestellt. Während er in den vergangenen Jahren auf rund 100 Erntehelfer zurückgreifen konnte, stehen in diesem Jahr nur 45 zur Verfügung. „Und ich kann froh sein, das überhaupt welche gekommen sind“, sagte Vestjens.

Schon vor Beginn der Coronakrise hatte er mit einer polnischen Arbeitsvermittlungsfirma verhandelt. Bei den ersten 25 Helfern, die eintrafen, gab es keine Probleme. Inzwischen sei alles anders. Wer aus Polen kommt, muss zwei Wochen in Quarantäne. Diese Helfer müssen dementsprechend auch getrennt von den anderen befördert und untergebracht werden. Sie dürfen nicht einkaufen gehen und stechen den Spargel separat auf einem anderen Feld. Insgesamt werden derzeit pro Tag vier bis fünf Tonnen geerntet.

In der Spargelsortieranlage arbeiten vorwiegend Frauen. Quelle: Margrit Hahn

Im vergangenen Jahr hat Martijn Vestjens seine Spargelflächen reduziert. „Der Markt ist übersättigt. Deshalb habe ich weniger angebaut“, erklärt er. Trotzdem können die 45 Erntehelfer aus Polen die Fläche nicht bewältigen. Um die Arbeit zu erleichtern, wurden in den vergangenen Jahren Spargelspinnen angeschafft. Sie heben die Folien an und transportieren die Kisten. Anschließend kommt der Spargel in die Kühlzelle und wird danach in der Produktionshalle sortiert. In der Halle arbeiten vorwiegend Frauen. Eine Verpackungsmaschine sorgt für Erleichterung in der Spargelsortieranlage.

Ungeübte halten nicht durch

Die Erntehelfer sind in Zülichendorf in einem Wohnblock untergebracht. Etliche von ihnen sind von Anfang an dabei. „Wir hatten in diesem Jahr Anfragen von Lehrern, Musikern und Künstlern, die bei der Spargelernte helfen wollten. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass Ungeübte diesen Job nicht durchhalten“, berichtet Linda Vestjens. Sie betreibt das Bistro und den „Live-Landladen“, in dem auch Frankenförder Spargel angeboten wird.

Täglich wechselndes Mittagsangebot

Nachdem in der Region die ersten Coronafälle aufgetreten sind, stieg im Landladen die Nachfrage nach Kartoffeln und Rindfleisch. „Leider mussten wir unser Bistro schließen. Dafür bieten wir jetzt täglich Mittagessen zum Mitnehmen an. Bei Bedarf liefern wir auch rings um Frankenförde“, so Linda Vestjens.

Um das täglich wechselnde Mittagessen kümmert sich Daniela Schulze. Die gelernte Köchin beginnt morgens um 6 Uhr, damit das Essen pünktlich fertig ist. Neben Topfwurst, Paprikaschote, Hähnchenkeule und Hackbraten in dieser Woche stehen am Wochenende Schnitzel oder Lachs mit Spargel, Kartoffeln, Sauce Hollandaise oder brauner Butter auf der Karte. Da Schnitzel und Spargel besonders beliebt sind, gibt es dieses Gericht zusätzlich jeden Tag.

Mit Erdbeeren aus Frankenförde ist frühestens Ende Mai, Anfang Juni zu rechnen. Quelle: Margrit Hahn

Bei Familie Vestjens zu Hause gibt es mindestens einmal in der Woche Spargel. Wenn es dazu Fleisch gibt, dann aus eigener Produktion. Derzeit lässt der Firmenchef nach und nach die alten Stallanlagen in Frankenförde durch neue ersetzen.

Der nötige Regen bleibt bisher aus

Wenn am 24. Juni die Saison vorbei ist, atmet das Ehepaar auf, denn der Arbeitsaufwand, den der Spargel mit sich bringt, ist enorm. Zudem kommen die Sorgen, wie es weitergeht. „Wenn die Gaststätten weiterhin geschlossen bleiben, wird es problematisch. Wir haben zwar Stände in Luckenwalde bei Marktkauf und Kaufland, in Hohenseefeld, in Zossen, in Treuenbrietzen und bei einem Händler in Bardenitz, aber die Gaststätten fehlen uns als Abnehmer“, sagt Martijn Vestjens.

Neben Spargel baut er Kartoffeln, Getreide, Mais und Erdbeeren an. Doch wenn der Landwirt auf die Wettervorhersagen schaut, wird ihm unwohl. Denn der dringend benötigte Regen ist nicht in Sicht. „Neben Regen wünschen wir uns, dass unsere Produkte endlich zu angemessenen Preisen über den Ladentisch gehen“, fügt er hinzu. In diesem Jahr wollte er das 20-jährige Betriebsjubiläum mit einem Fest feiern. Stattdessen, so befürchtet er, könnte dieses Jahr wohl das härteste überhaupt werden.

