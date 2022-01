Frankenförde

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Donnerstag über den Zaun eines Firmengeländes in der Straße Am Plan in Frankenförde. Aus der Werkstatt entwendeten sie Elektro- und Benzinwerkzeug samt Zubehör. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Beamte sicherten Spuren.

Von MAZonline