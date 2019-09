Gemeinde bedankt sich mit Party bei Wahlhelfern

Ruhlsdorf

Mehr als 170 Menschen halfen, damit die Landtagswahlen in Nuthe-Urstromtal stattfinden konnten. Genauso viele waren zur Europa- und Kommunalwahl im Mai nötig gewesen. „Wahlen sind für unsere Gemeinde eine logistische Herausforderung“, sagt Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Umso glücklicher ist er, dass seine Wahlhelfer „schnell und gewissenhaft“ ihre Arbeit erledigten. Bei den freiwilligen Helfern aber auch den Kollegen aus der Verwaltung, die lange Schichten schieben mussten, bedankten er und Wahlleiterin Doris Höhne sich am Freitag mit einer Danke-Party in Ruhlsdorf. Am Rande blieb Zeit für Kritik: „Mit der Arbeit aber auch den Entschädigungen für die ehrenamtlichen Kräfte lassen uns die Politiker leider allein“, sagte Scheddin.

Von Victoria Barnack