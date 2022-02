Geringe Resonanz bei mobiler Impfaktion in Ruhlsdorf

Ruhlsdorf

In der Gemeindeverwaltung in Ruhlsdorf fand am Donnerstag eine Impfaktion statt. Vor Ort war das Impfmobil des Landkreises, das mit seinen Mitarbeitern auf „Kundschaft“ wartete. „Das ist die erste Aktion dieser Art, die wir hier anbieten wollen, um jeden Bürger einen einfachen Weg zum Impfen zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Stefan Scheddin. Allerdings, so betonte er bereits im Vorfeld, gehe er davon aus, dass nicht viele kommen werden. „Zum einen liegt das an dem heutigen Sturm, zum anderen an der neuen Corona-Entwicklung und deren Öffnungs,- und Normalisierungsperspektiven in alle Richtungen.“ Zudem hätten viele Einwohner Nuthe-Urstromtals bereits die Angebote im Impfzentrum Luckenwalde oder bei den niedergelassenen Ärzten in Stülpe oder Ruhlsdorf in Anspruch genommen.

Bürgermeister Scheddin plädiert für respektvollen Umgang

Andere Menschen sind bis heute nicht davon überzeugt, sich impfen zu lassen. „Wir sollten die individuelle Entscheidung jedes Einzelnen nicht zum Maßstab machen, niemanden zum Schuldigen erklären und gerade in der aktuellen Impfdebatte respektvoll miteinander umgehen“, betont der Bürgermeister. „Der eine lässt sich scheinbar aus Furcht nicht impfen, andere haben große Angst vor den Folgen der Krankheit und gehen trotzdem hin.“

Impfarzt: Ängste und Vorurteile bestehen

Dass viele Ängste und Vorurteile bestehen, kann auch Musab Ilgi bestätigen. Der promovierte Urologe ist seit Mai 2021 als Impfarzt im Impfzentrum Luckenwalde tätig. Zudem ist er mit seinen Kollegen mit dem Impfmobil in Teltow-Fläming unterwegs. „Anfangs hatten wir pro Tag etwa 700 Einwohner, die zu uns ins Zentrum kamen“, erzählt Ilgi. Erst im Sommer, als die Infektionszahlen sanken, habe auch der Ansturm nachgelassen. „Viele wollten sich dann nicht mehr impfen lassen oder fürchteten sich vor dem Boostern. Anfangs hieß es ja auch, dass zwei Impfungen ausreichend wären. Für Johnson und Johnson war es sogar nur eine. Als dann aber die Rede von einer Drittimpfung war, verloren einige das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen.“

Einige Nuthe-Urstromtaler bleiben skeptisch

Auch im Winter, als die Infektionszahlen wieder anstiegen, blieben diese Menschen skeptisch. Gerade auch, weil es Fälle von Infektionen nach Drittimpfungen gab. „Dennoch muss gesagt werden, dass der Krankheitsverlauf bei Ungeimpften einfach gefährlicher sein kann. Das haben wissenschaftliche Studien ausreichend bewiesen. Mit einer Schutzimpfung kann man sich zwar noch anstecken, aber die Chance, eine Einweisung auf der Intensivstation zu umgehen, ist sehr hoch“, sagt der Arzt. Omikron sei mit seinen vielen Subtypen immer noch hoch ansteckend. Daher sein ein Schutz immens wichtig.

Von den insgesamt 120 Impfdosen des mRNA-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer, die das Team des Impfmobils am Donnerstag dabei hatte, wurden bis zum Ende der Aktion nur eine genutzt.

Von Iris Krüger