Stülpe

„Danke, dass du ein guter Freund bist und ich wünsche mir, dass das so bleibt“, sagt Fabian ganz leise zu Lukardo während sie sich die Hand geben. Die Worte fallen dem Zweitklässler anfangs noch schwer, so etwas spricht er nicht jeden Tag aus. „In der heutigen Zeit können die Kinder das Gute kaum noch benennen“, erklärt Lars Geigenmüller vom Verein „Mit Sicherheit gegen Gewalt“.

Eine Woche lang unterrichten er und Martin Hurth alle Klassen der Stülper Grundschule darin, wie man Grenzen zieht, diese bewacht und richtig verteidigt. In den jeweils zweistündigen Workshops geht es darum, weder Opfer noch Täter zu werden, das Selbstbewusstsein zu stärken und respektvollen Umgang miteinander zu üben.

Vor allem verbale Übergriffe

Jede Klasse durfte ihren Schwerpunkt selbst wählen. „Es geht eigentlich hauptsächlich um Kinderkonflikte untereinander“, sagt Geigenmüller. Es sind kaum handgreifliche Taten, die angesprochen werden müssen, „eigentlich nur verbale“, schätzt Direktorin Birgit Hochmuth. „Die sind dann aber vom Feinsten.“ Manchen scheint es gar nicht bewusst zu sein, wenn sie eine bestimmte Grenze übertreten. „Jemanden runterzuziehen ist leichter, als nett zu sein“, sagt Geigenmüller. „Dem Negativen wird eine viel zu große Bedeutung beigemessen.“ Dabei ist es wichtig, beides äußern zu können – das Positive und das Negative. Zu wissen, was man selbst oder andere an einem nicht mögen „bedeutet auch Entwicklung, wenn ich das möchte“, erklärt Geigenmüller.

Die Kinder der 2a übten zusammen, „Hör sofort auf!“ zu rufen. Quelle: Antonia Engel

„Das Hauptproblem bei den Kindern ist, dass sie kein kommunikatives Handwerkszeug haben“, erklärt Geigenmüller. Die Kinder können sich nur schwer mitteilen. „Viele können mit ihrem persönlichen Frust nicht umgehen“, so Schirmherrin des Vereins, Jana Schimke, „und genau das lernen sie hier.“ Zusammen mit Hurth trainieren die Schüler und Schülerinnen der 2a, wie sie sich in Konfliktsituationen verhalten. Auf Anweisung von Hurth zieht Jerry Lukardo an den Haaren. „Kannst du bitte aufhören?“, fragt Lukardo. Jerry verneint. „Hör sofort auf!“, sagt Lukardo bestimmter und Jerry hört auf. Hätten die Kinder ihren Konflikt nicht lösen können, hätte Lukardo einen Erwachsenen eingeschaltet.

Drei Schritte zur Konfliktlösung

Fragen, bestimmen, Hilfe holen – diese drei Schritte sind für die Kinder unheimlich wichtig. Sie bekommen nicht nur einen Leitfaden, wie sie in so einer Situation reagieren können, sondern wissen auch, dass sie sich Hilfe holen können. „Nein ist ein Wort, dem wir viel mehr Beachtung schenken müssen“, findet Geigenmüller.

Die Schüler der 4b mit Klassenlehrer Lukas Gerstengarbe, Trainer Martin Hurth und Lars Geigenmüller und Jana Schimke vor der Tafel mit ihren Gefühlen. Quelle: Antonia Engel

In der 4b spielt er mit den Schülern Gefühle raten. Nachdem sie alle Gefühle an die Tafel geschrieben haben, versucht jeder, mit seinem Körper ein Gefühl darzustellen, dass die anderen erraten müssen. „Stimme, Mimik und Gestik stimmen oft mit dem Inhalt des Gesagten nicht überein“, erklärt Geigenmüller. Durch das Spiel wird die Empathie und auch das Körperbewusstsein gestärkt. Aber auch Selbstreflexion wird geübt. Die Schüler sollen sich selbst und ihre Klasse beschreiben. „Die Selbstreflexion ist auf den Punkt“, weiß Geigenmüller aus vergangenen Workshops. Aber auch bei der Einschätzung der Klasse sind sich die Schüler einig: Chaotisch, unruhig, laut, manchmal nett und höflich, so schätzen sie ihre Klasse ein. Doch damit ist es nicht getan, die Schüler sollen auch gleich noch überlegen, was sie machen können, damit es ihnen besser geht.

„Die größte Schwierigkeit ist eigentlich die Zeit“, so Geigenmüller. Der Verein ist mittlerweile immer häufiger gefragt. „Früher war das noch punktuell, jetzt sind die Anfragen fast flächendeckend“, berichtet er. Schimke hält das „Programm für alle Schulen für sinnvoll“.

Von Antonia Engel