Der Traum vom eigenen Streichelzoo

Gottow

Gisbert Schulze freut sich über tierischen Nachwuchs auf seinem Grundstück in Gottow. Vor wenigen Tagen erblickte ein kleines Kamerunschaf das Licht der Welt. „Als ich morgens zum Füttern kam, stand es schon neben seiner Mutter“, sagt der 74-Jährige.

Auf seiner Wiese leben neben den Kamerunschafen auch Soayschafe, Ziegen und Minipferde, die sehr zutraulich sind. Die Tiere fressen Schulze aus der Hand. Auch das kleine Schäfchen kommt nun schon angelaufen, wenn er die Brottüte öffnet. Dabei bekommt es noch gar kein Brot, sondern nur Muttermilch.

Die Minipferde mag Gisbert Schulze besonders. Vor einiger Zeit übernahm er sogar die Patenschaft für ein Minipferd im Luckenwalder Tierpark, das auch prompt auf den Namen „ Gisbert“ getauft wurde. Der Namensvetter war allerdings frech und angriffslustig.

Und täglich grüßt das Nutria

Neben den Tieren, die permanent bei Gisbert Schulze leben, kommt aber auch regelmäßig Besuch: Die Nutrias vom Gottower Hammerfließ klettern jeden Morgen an Land und holen sich bei dem Gottower die ein oder andere Zwischenmahlzeit ab. Die Nagetiere halten sich aber meist nicht lange auf der Wiese auf. Wenn sie sich bedroht fühlen, verschwinden sie schnell wieder, bleiben aber in der Nähe. Wenn Gisbert Schulze das Grundstück betritt und seine Schafe und Pferde ruft, strecken die Nutrias auch die Köpfe aus dem Wasser.

Hin und wieder kommt es zum Futterneid zwischen den Tieren. Meist aber vertragen sie sich gut. Quelle: Margrit Hahn

Gutes Miteinander

Der Frühling hat auch bei den Soayschafen Einzug gehalten, die derzeit aussehen, als hätte man versucht, sie wie Hühnchen zu rupfen. „Sie verlieren gerade ihre Wolle, die schubbern sie sich selbst ab“, erklärt Gisbert Schulze. „Soayschafe müssen nicht geschoren werden – ansonsten hätte ich mir auch keine Schafe angeschafft.“ Alle Tiere leben das gesamte Jahr über im Freien und vertragen sich – bis auf wenige Ausnahmen – gut. Hin und wieder kommt es zum Futterneid, vor allem, wenn Minipferd Anne sieht, dass die Nutrias Futter vertilgen, das ihr auch schmecken könnte.

Selbst die Nutrias im Hammerfließ lassen sich das Brot schmecken. Quelle: Margrit Hahn

Schulze ist sehr glücklich über seinen kleinen eigenen Zoo. Aus Zeit- und Platzgründen möchte er aber keine weiteren Tiere. Von seinen Schützlingen trennt er sich nur selten, hin und wieder verkauft er eins. Aber dann auch nur, um Heu für die anderen Tiere beschaffen zu können. Zu trinken bekommen sie Wasser aus dem Hammerfließ.

Auf seiner Koppel braucht er kaum etwas zu tun, er überlässt einfach alles der Natur. Die Tiere sind neben der Musik sein zweitliebstes Hobby. Da er momentan nicht auftreten kann, ist er froh, dass er wenigstens noch seine Vierbeiner hat.

Verbindung zu Tieren von Kindesbeinen an

Die Leidenschaft für die Pflege anderer Lebewesen kommt bei Gisbert Schulze nicht von ungefähr – schon als Kind war er ein großer Tierfreund. „Meine Großeltern hatten in Siethen einen Bauernhof. Ich habe sie dort immer besucht“, sagt er. Die Großmutter führte den Hof und der Großvater arbeitete bei der Autobahnmeisterei. Noch gut erinnert sich Schulze daran, wie er 1955 mit dem Pferdewagen des Großvaters auf der Autobahn unterwegs war. Einmal sollte er dort beim Mähen des Mittelstreifens helfen. Der damals Zehnjährige spannte die Pferde vor den alten Wagen und fuhr los. Er war stolz, dass er das Fuhrwerk lenken durfte. „Ich habe mich gefühlt wie ein Kronprinz. Auch, wenn damals nur wenige Autos unterwegs waren“, erinnert er sich.

Coronakrise betrifft auch Arbeit im Imbiss

„Sowohl meine erste als auch meine zweite Frau waren auf einem Hof mit Pferden großgeworden. Ich habe mir dann in Gottow Land gekauft und mir eigene Pferde angeschafft“,, so Schulze. Und so ist es für ihn optimal, dass er den Imbiss in Gottow betreibt. Denn er kann so zwischendurch immer mal schauen, was seine Tiere machen. Sein Imbiss ist auch aktuell geöffnet. Allerdings darf er wegen der Coronakrise sein Essen wie Soljanka und Erbseneintopf derzeit nur zum Mitnehmen anbieten.

Von Margrit Hahn