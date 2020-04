Kräuterfrau stellt Salben und Seifen her

Gottow

Gerti Reuter liebt die Natur und kennt sich gut mit Pflanzen aus. Der Liebe wegen zog die gebürtige Wiesbadenerin vor 15 Jahren ins brandenburgische Wildau. Dort hatte das Ehepaar eine Mietwohnung und suchte nach einem Haus im Grünen. Seit zehn Jahren leben die gelernte Fremdsprachensekretärin und ihr Mann nun in Gottow, in dem Haus, in dem sich bis 1927 die alte Dorfschule befand.

Schon als Kind schaute Gerti lieber nach Kräutern, während ihre Geschwister für die Mutter einen Strauß aus Feldblumen pflückten. Als ihre Großmutter starb, wurde in ihrem Nachlass ein Rezeptbüchlein in Sütterlinschrift gefunden, indem diese alles notierte hatte, was sie ausprobiert hatte und für gut befand. Dieses Büchlein hütet Gerti Reuter wie einen Schatz.

Anzeige

Sobald die Seifen getrocknet sind, werden sie verpackt. Gerti Reuter. Quelle: Margrit Hahn

„Vor 30 Jahren habe ich mich ans Seifesieden gewagt“, sagt die 67-Jährige. Sie verwendet dafür Fette und Lauge sowie gut duftende Kräuter und ätherische Öle. Auf tierische Fette verzichtet sie. Sie selbst mag am liebsten Seife mit herberem Duft wie Sandel-oder Zedernholz. Auch Lavendelseife gehört zu ihren Favoriten.

Ausbildung zur Kräuterpädagogin

Vor zehn Jahren absolvierte sie eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Inzwischen gibt sie ihr Wissen an andere weiter. In verschiedenen Kursen vermittelt sie den Teilnehmern theoretisches Wissen und zeigt anschließend, wie die unterschiedlichen Seifen wie Buttermilchseife, Kürbisseife und Honigseife hergestellt werden. Immer wieder probiert sie in ihrer kleinen Werkstatt neue Rezepte aus, so wie es auch ihre Oma einst tat. Verkaufen darf sie ihre Seifen nicht. Dafür müsste sie jedes einzelne Rezept zertifizieren lassen und das wäre finanziell nicht machbar für sie.

„Seife herstellen ist wie Kuchenbacken“

Für sie ist Seife herstellen wie Kuchenbacken. Die Zutaten werden zusammengerührt. Feste Fette werden geschmolzen, dann wird flüssiges Öl hinzugesetzt und ebenso wie die Lauge auf 40 Grad erhitzt. Dann fängt das Gemisch an zu reagieren. Es dauert 24 Stunden, bis die Seife fest ist. Dann kann sie in Form gebracht, verziert und mit Stempeln versehen werden. Vier bis sechs Wochen muss die Seife trocknen. Dann wickelt Gerti Reuter sie in Pergamentpapier oder verpackt sie in Schächtelchen.

Nicht auf eigene Faust sammeln

Seit Jahren benutzt die 67-Jährige selbst nur Naturkosmetik und hat damit gute Erfahrungen gemacht. „Andere machen Nudeln, und ich eben Naturkosmetik“, berichtet die Kräuterfrau. Aber es gibt noch etwas anderes außer Seifen und Naturkosmetik: In den Wintermonaten hat Gerti Reuter Wurzeln am Hammerfließ in Gottow ausgegraben und daraus Beinwell-Salbe gemixt. Wenn sie zu Kräuterspaziergängen einlädt, zeigt sie Interessierten, welche Kräuter oder Wurzeln in Frage kommen. „Es gibt auch Giftpflanzen, deshalb sollte man als Unkundiger nicht auf eigene Faust sammeln“, warnt sie. So ähneln sich der essbare Bärlauch und die giftige Herbstzeitlose. Auch seien Doldenblütler schwer zu unterscheiden. Zudem sollte man wissen, welche Kräuter wofür verwendet werden können. „Aber bei Pilzen ist es ja genauso. Man sammelt auch keine Fliegenpilze.“

Auch Magenbitter wird selbst hergestellt. Quelle: Margrit Hahn

Auf ihrem Grundstück in Gottow hat sie einen großen Kräutergarten angelegt, so kann sie das ganze Jahr über auf frische Kräuter zurückgreifen. Zusätzlich sammelt sie Wildkräuter, um Gemüse und Salat aufzupeppen. Sie bedauert, dass viele Gemüsearten im Laufe der Zeit nicht mehr ihren Ur-Geschmack aufweisen. So sei Lattich, aus dem unser heutiger Kopfsalat entstand, ursprünglich bitter. „Unser Körper braucht Bitterstoffe“, so Gerti Reuter. Große Brennnesselblätter kocht sie wie Spinat –auch dort sind Bitterstoffe enthalten.

Mindestens einmal in der Woche wird in der Kräuterküche hantiert. Quelle: Margrit Hahn

Hilde Steinfurth vom Klassmo, eine Landsfrau, hatte zusammen mit der Gottowerin einen Kräuterspaziergang geplant. Allerdings musste dieser verschoben werden, da im zeitigen Frühjahr noch nicht genügend Kräuter gewachsen waren. „Geplant war der 25. April, vorausgesetzt die Umstände erlauben es. Aber die genauen Termine werden auf der Homepage vom Klassmo stehen“, so Reuter. Nach dem Spaziergang soll ein leckeres Gericht gekocht werden. Maximal zehn Personen könnten teilnehmen.

Zahnseife hergestellt

Die Kräuterfrau ist erfinderisch, vor allem weil in Industrieprodukten Mikroplastik zu finden ist, den sie vermeiden will. Selbst Haar- und Rasierseife gehören zu ihren Eigenkreationen, ebenso wie Zahnseife. „Ich muss am Geschmack noch ein bisschen feilen. Aber man bekommt ganz tolle saubere Zähne davon“, schwärmt sie. Demnächst will sie Hühner anschaffen und so immer mehr zur Selbstversorgerin werden. Was in den Sommermonaten an Obst übrig bleibt, wird eingekocht. Wildfrüchte wie Holunder und Schlehe werden in unterschiedlichster Weise verarbeitet. Erkältungssalbe wird ebenfalls selbst hergestellt. Mindestens einmal in der Woche ist Gerti Reuter in ihrer Kräuterküche zugange. Ihre Wehwehchen behandelt sie selbst, als sogenannte „Pustefrau“ konnte sie aber auch schon anderen helfen.

Von Margrit Hahn