Gottsdorf

Das Thermometer klettert nur noch, das trockene Gras knistert bei jedem Schritt, die Vögel haben sich in den Schatten verkrümelt und bleiben still. Da öffnet sich die Tür zu Detlef Davids „art(t)raum“ in Gottsdorf. Dunkle Kühle umfängt den Besucher, es dauert ein bisschen, bis der Blick geschärft ist und erfassen kann, was da gerade passiert. Ralf Schönwald steht hoch auf einer Leiter und montiert gemeinsam mit Detlef David eine Schaukel mitten in der ehemaligen Scheune, die auch Schweinestall war. Die Schaukel schaukelt an ihrem Platanenast. Ralf Schönwald überlegt nun, das wollte er eigentlich nicht, sie sollte einfach nur da sein, unbewegt, Assoziationen herausfordern, aber eben nicht so eindeutige.

Interventionen im Dorf

Seit Jahrzehnten sorgt Detlef David in Gottsdorf dafür, durch kleine Interventionen – mal Zeichen, mal Aktionen – Gedankensprünge anzuregen. Er erntet dafür Zuspruch wie Kopfschütteln, aber immer wieder passiert es eben doch, dass auch jene, die ihm mit Skepsis begegnen, etwas mitnehmen von dem, was er tut und sagt – oder eben bewusst nicht macht. Er nennt sich selbst gern Raumpionier und Sozialplastiker. Sein „art(t)raum“ ist eine Galerie, in die er Künstler einlädt. Menschen wie Ralf Schönwald, bei dem er ein Nachsinnen über die Welt und die Zeit und ein Empfinden für die Gesellschaft wahrgenommen hat, dass er all diesem einen Raum geben wollte. Den darf Ralf Schönwald nun füllen mit Installationen. Er hat viele Ideen und viele über Jahre gesammelte Dinge mitgebracht. „Er ist ein Künstler, der diesen Raum verzaubert“, sagt Detlef David über ihn. Er gebe Geschichten in den Raum, der selbst Geschichte hat.

Anzeige

Detlef David wird etwas Neues aufbauen im Ort

Nicht zuletzt durch die Nutzung als Galerie, die nun aber bald enden wird. Denn Detlef David zieht weiter und bleibt doch in Gottsdorf, dem „Paradies für alle“. Hier wächst sein „ARTiG“, inspiriert von der den sich vielleicht auch immer wieder ändernden Gegebenheiten anpassenden Art wie der Biber baut, der vor einigen Jahren im Dorf aufgetaucht ist. Eigentlich wollte Detlef David dieses neue Haus im Herbst mit einer Ausstellung eröffnen, aber es dauert doch noch. Das sichert dem „art(t)raum“ noch etwas Zeit. Nach Ralf Schönwald wird die Textilgestalterin Juliane Merkel den Raum verändern. Und dann, wer weiß, wird es ja doch noch ein paar kürzere Ausstellungen geben, bevor es am neuen Ort anders weitergeht.

Weitere MAZ+ Artikel

Installationen mit Gesammeltem

Ralf Schönwald jedenfalls richtet gerade „ Gefühlshaushalte u andere Warten“ ein. Richtfest, so nennt er es, ist am kommenden Samstag um 15 Uhr, zwei Wochen später zur selben Zeit soll der Abriss beginnen. Bis dahin wird er wohl auf Davids Hof am Pekenbergweg zelten und so oft es geht vor Ort sein. Schönwald, der seit über 20 Jahren in Dabendorf wohnt, leitet ein Bauunternehmen. Da klingelt schon mal das Telefon und die Arbeit ist dran, während er im „art(t)raum“ gerade wunderliche Baggerzähne zeigt, die an Masken mit erstauntem Ausdruck erinnern. Über viele Jahre hat der Diabetiker die Insulin-Patronen gesammelt. Nun steckt er sie neben- und übereinander ganz akkurat auf drei hölzerne Gestelle. Wie ein Jahrmarktschießstand, so stellt er es sich vor, könnte das dann bald aussehen.

Aus einer Tüte nimmt er filzig-flauschige Flusen in Grautönen mit Farbspuren. „Das sind Flusen aus dem Sieb des Wäschetrockners“, sagt er. „ Ästhetik des Unscheinbaren“ sagt Detlef David dazu. Wie er das arrangieren will, daran tüftelt Ralf Schönwald noch. Es soll etwas neues ergeben, nicht einfach nur da sein. Genauso hat er auch Vogelhäuser gebaut. Im Winter, erzählt er, seien seine Frau und er mal in der Raumfahrtausstellung im vogtländischen Morgenröthe-Rautenkranz gewesen und dann zu ihrem Domizil zurückgewandert. Dabei haben sie den Weg verloren und ein halbes Vogelhaus gefunden. Und dann schneite es auch noch, sanft wurden die dichten Flocken von den grünen Kiefern aufgefangen. Dieses halbe Vogelhäuschen gibt es nun, Juri Gagarin wird darin eine Rolle spielen. An den zusätzlich gebauten Häuschen gibt es statt eines Einflugslochs für Vögel Ansichten des einschneienden Waldes.

Japanische Philosophie als Anregung

Schönwald und David kennen sich seit mehr als 20 Jahren. Seitdem kommt der Dabendorfer, dessen Frau im vergangenen Jahr bei Detlef David Grafiken ausstellte, zu den jährlichen sommerlichen Shibori-Kursen. Das ist eine uralte japanische Färbetechnik. „Es ist auch etwas Besonderes, diese Gemeinschaft“, sagt Ralf Schönwald über diese regelmäßigen Treffen, die ihm japanische Philosophie und Ästhetik noch näher brachten – etwa Wabi-Sabi als Idee von Schönheit des Unscheinbaren und des Vergänglichen. Auch das wird sich in seinen „ Gefühlshaushalten“ widerspiegeln. Eine französische Bekannte hat sich von Texten Schönwalds zu Musik inspirieren lassen, sie wird am Samstag auch dabei sein, wenn der „art(t)raum“ mit seinen dicken Wänden und den staubigen Stallfenstern das gesammelte Wahrnehmen Ralf Schönwalds in neue Kontexte überführt.

Bei Interesse, die bis zum 6. September laufende Ausstellung zu besichtigen, am besten bei Detlef David unter Tel. 03 37 32-54 9916 melden.

Von Karen Grunow