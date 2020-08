Gottsdorf

Der Klinkenmühler Weg und die Zufahrt zur Obermühle in Gottsdorf werden ausgebaut. Beginn der Baumaßnahme ist für Mitte September geplant. Die gesamte Baumaßnahme wurde vom Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung öffentlich ausgeschrieben. Der Auftrag wurde an die Strabag AG vergeben. Die Gesamtauftragssumme beträgt 389 00 Euro.

Die Maßnahme wird mit 75 Prozent gefördert, den Eigenanteil von 25 Prozent trägt die Teilnehmergemeinschaft. Die Gemeinde Nuthe Urstromtal stellt einen Eigenanteil in Höhe von 60 000 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag wurde im Haushaltsplan für 2019 und für 2020 bereitgestellt.

Anzeige

Der Klinkenmühler Weg in Gottsdorf in Blickrichtung Dorf. Quelle: Margrit Hahn

Weitere MAZ+ Artikel

Wie Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) den Mitgliedern des Bauausschusses mitteilte, übernimmt Müllermeister Marcus Röthel den Eigenanteil zum Ausbau zur Obermühle, der mit dieser Grundstückszuteilung im Verfahren das Eigentum an dieser Zufahrt erhält.

Positiv sei es , so Scheddin, dass die Maßnahme zügig anläuft. „Negativ aus meiner Sicht ist, das der Ausbau des Klinkenmühler Weges erst an der Verfahrensgrenze beginnt. Das bedeutet, dass zunächst von der Straße am Sprint bis zur Anbindung an den Klinkenmühler Weg eine 30 Meter breite Lücke entstehen wird“, so Scheddin. Diese soll auf jeden Fall geschlossen werden. Die Mittel dafür sollen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt werden.

Von Margrit Hahn