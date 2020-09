Hennickendorf

Die große Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal erfordert die Erweiterung von Betreuungsplätzen. Gegenwärtig verfügt die Awo-Kita „Tut mir gut“ in Hennickendorf über 49 Betreuungsplätze. Durch einen Anbau sollen weitere 30 Plätze geschaffen werden. Zudem soll auch die Errichtung eines Bewegungsraumes, eine multifunktionale Begegnungsstätte sowie ein generationsübergreifender Outdoor-Bewegungspark in Hennickendorf geschaffen werden. Dadurch soll die Dorfgemeinschaft gestärkt werden. Es sind Freizeitangebote, Vereinssport und Bildungsveranstaltungen geplant. Alle Altersgruppen sollen mit eingebunden werden. Noch in diesem Jahr wird mit den Bauarbeiten begonnen. Die Mitglieder des Hauptausschusses befassten sich am Dienstag mit der Auftragsvergabe für die verschiedenen Gewerke.

Große Differenzen bei den Angeboten

Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) begrüßt es, dass viele Aufträge an Unternehmen der Gemeinde sowie der Region vergeben werden konnten. Wolfgang Ernicke (Linke) zeigte sich überrascht über die großen Preisdifferenzen. Besonders bemerkbar machte sich das bei der Auftragsvergabe für die Außenanlagen und die Freiflächengestaltung. Dort betrug die Differenz knapp 111 000 Euro. Das beste Angebot mit knapp 85 000 Euro gab die Dechering GmbH aus Schlieben ab, die den Auftrag erhielt.

Marktwirtschaft

Wie Thomas Boje, Fachbereichsleiter der Gemeinde Nuthe-Urstromtal betonte, seien hohe Differenzen nicht unüblich. Letztlich bestimmen Angebot und Nachfrage den Markt, und da könne jeder selbst entscheiden, für welchen Preis er die Arbeiten anbietet. Die Gemeinde muss das wirtschaftlichste Angebot berücksichtigen.

Neun Angebote gab es allein für Fliesenlegerarbeiten, acht für Zimmererarbeiten. Insgesamt haben die Ausschussmitglieder 14 Aufträge bestätigt. Der Baubeginn ist bereits für den 5. Oktober vorgesehen. Auf Grund des Fördermittelbescheides muss die Fertigstellung bis Ende kommenden Jahres erfolgen.

In der kommenden Woche findet in der Hennickendorfer Kita eine Versammlung für die Elternvertreter statt. „Die Eltern werden stets über den aktuellen Stand informiert“, so Scheddin.

