Hennickendorf

Ein Motorflugzeug ist am Freitagmittag in Hennickendorf in ein Maisfeld gestürzt und hat sich überschlagen. Ein Fluglehrer der Schönhagener Flugschule Hans Grade war mit seinem Flugschüler in Schönhagen gestartet. Nach dem Absturz der Maschine konnten sich beide Insassen selbst aus der Maschine befreien, sind bis zur Straße gelaufen und haben von dort den Notruf abgesetzt. Beide sind mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Flugzeugabsturz eines Kleinflugzeuges in Hennickendorf Quelle: Margrit Hahn

Da die Unglücksstelle durch das drei Meter hohe Maisfeld schlecht einzusehen war, wurde Unterstützung aus der Luft angefordert. Die Piloten der Luftrettung hatten mit ihrem Hubschrauber das einmotorige Flugzeug schnell ausmachen können. „Wir wurden um 12.11 Uhr alarmiert und waren die ersten an der Unfallstelle“, sagt Gemeindebrandmeister Matthias Richter. Die Unfallstelle wurde gesichert und die Wasserversorgung über einen Kartoffelacker in das Maisfeld gelegt. 25 Kameraden der Gemeinde Nuthe-Urstromtal waren im Einsatz.

Das Flugzeug der Marke Robin lag beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr auf dem Kopf. „In meinem 30 Dienstjahren habe ich so etwas noch nicht erlebt. Da muss ein Schutzengel mitgeflogen sein. Das hätte auch ganz anders ausgehen können “, so Hauptkommissar Axel Mibus. Nach ersten Einschätzungen handelt es sich bei dem einmotorigen Unfallflugzeug um einen Totalschaden.

Anne Hennig, Juniorchefin der Flugschule Hans Grade ist froh, dass die beiden Insassen des Flugzeugs mit leichten Verletzungen davongekommen sind. Sie konnte nach der Notlandung kurz mit ihnen sprechen. Dass Fluglehrer und Flugschüler selbst aus dem drei Meter hohen Maifeld gefunden haben, erklärt sie folgendermaßen: „Piloten können navigieren. Sie finden auch aus einem Maisfeld heraus.“

Über die Unglücksursache kann bisher nur spekuliert werden. Es könnte sich um einen Flugfehler gehandelt haben. Näheres wird die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung feststellen. Der Fluglehrer war, wie Anne Hennig betont, sehr erfahren und auch der Flugschüler saß nicht zum ersten Mal am Steuer. „Bei der Robin handelt es sich um eine zuverlässige Maschine, die wusste, wie Fliegen geht“, so Hennig. Die Flugschule Hans Grade besteht seit 30 Jahren (die MAZ berichtete). Seitdem gab es über eine Million unfallfreie Flüge.

Stefan Hoy von der Alsai Agrarprodukte in Ahrensdorf schaute sich das Feld kurz danach an. „Der Mais steht in diesem Jahr hier besonders gut. Insgesamt ist das Feld 25 Hektar groß. Durch den Aufprall des Flugzeuge wurden gut 200 Quadratmeter in Mitleidenschaft gezogen. Um das Flugzeug zu bergen, wird wohl ein Hektar weichen müssen.“

Von Margrit Hahn