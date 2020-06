Hennickendorf

Die Kita in Hennickendorf verfügt derzeit über 49 Plätze. Durch die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist eine Erweiterung von Betreuungskapazitäten notwendig.

Durch einen Anbau am Bestandsgebäude sollen weitere 30 Plätze geschaffen werden, um dann insgesamt 79 Kinder betreuen zu können. Zudem soll durch die Errichtung eines Bewegungsraumes eine multifunktionale Begegnungsstätte sowie ein generationsübergreifender Outdoor-Bewegungspark geschaffen werden.

Zuwendungsbescheid kam im März

Allen Altersgruppen in Hennickendorf stehen dann verschiedene Freizeitangebote zur Verfügung. Vereinssport und Bildungsveranstaltungen sind geplant. So soll die dörfliche Gemeinschaft gestärkt werden. Das Vorhaben soll in diesem und im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Im März dieses Jahres erhielt die Gemeinde einen Zuwendungsbescheid vom Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurerneuerung. Insgesamt betragen die Kosten für den Anbau 1,7 Millionen Euro. 75 Prozent davon werden gefördert.

Ursprünglich war angedacht, die Baracke so bald wie möglich abzureißen, um ausreichend Platz für den Neubau zu haben.

Wie Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) in der jüngsten Ausschusssitzung mitteilte, soll die Baracke nun möglichst lange stehen bleiben, um sie noch nutzen zu können. Die Kosten für die Abrissarbeiten werden auf 42 000 Euro geschätzt.

Verkehrssicherheit ist hohes Gebot

Ausschussmitglied und Gemeindevertreter Gerd Heine (Linke) hatte angemerkt, dass mit Erweiterungsbau und Multifunktionsraum eine weitere Investition in Hennickendorf anstehe. Im Ort gibt es bereits das Dorfgemeinschaftshaus. Seiner Ansicht nach sollte die nebenstehende alte Scheune, deren Ausbau vor einiger Zeit zur Debatte stand, nicht mehr um- und ausgebaut werden.

„Dann hätte Hennickendorf drei Häuser“, sagt Heine. Deshalb fordert er, dass diese Maßnahmen seitens der Gemeinde nicht umgesetzt wird.

Ortsvorsteherin Jovita Galster-Döring ( FDP) fordert Verkehrssicherungsmaßnahmen für die alte Scheune, die unbedingt sein müssten. „Wenn die Verkehrssicherung teurer ist als der Abriss, sollte das Gebäude abgerissen werden“, fordert Heine.

Er wünscht sich von der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zudem einen Überblick über das, was in den Gemeindevertretersitzungen beschlossen wurde und was letztendlich umgesetzt wird.

Hendrik Bartl von der Gemeindeverwaltung will sehen, wie diese Beschlusskontrollen umzusetzen sind. „Das ist ja auch in unserem Interesse. Wir müssen nur sehen, in welcher Form die Mandatsträger Einsicht erhalten“, fügt Hendrik Bartl hinzu. Er hofft auch, dass die Online-Einsicht noch in diesem Jahr erfolgen kann.

