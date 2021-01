Hennickendorf

Jovita Galster-Döring hat sich an die Landrätin gewandt. Als pflegerische Betreuerin eines 86-jährigen Nuthe-Urstromtalers will sie die derzeitigen Entscheidungen des Landkreises im Zusammenhang mit der Impforganisation nicht hinnehmen.

Leitung überlastet

Tagelang versuchte sie, die Hotline 116 117 zu erreichen, um einen Impftermin zu vereinbaren. Sie erhielt ständig den Hinweis auf Überlastung der Leitung. Als sie dann doch endlich mit dem Callcenters verbunden wurde, konnte sie keinen Termin vereinbaren. Dies sei, so sagte man ihr, frühestens ab 26. Januar möglich, da das Impfzentrum in Luckenwalde erst am 2. Januar öffne. „Warum man nicht jetzt schon einen Termin für die Zeit nach dem 2. Januar vereinbaren kann, konnte die Callcenter-Mitarbeiterin nicht erklären“, bedauert Jovita Galster-Döring. Auch für ein anderes Impfzentrum konnte sie keinen Termin vereinbaren, da es keine Impfstoffe mehr gebe.„Es scheint niemandem im Landkreis wirklich bekannt zu sein, wann konkret ein Impfzentrum öffnet und wann man, bei viel Glück über die Hotline als über 80-Jähriger einen Impftermin vereinbaren kann“, kritisiert die stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Teltow-Fläming.

Anzeige

Senioren sollten angeschrieben werden

Es ist ihr unerklärlich, warum in Teltow-Fläming nicht, wie in anderen Landkreisen auch, die Gruppe der über 80-Jährigen direkt angeschrieben wird und auf diesem Weg einen Termin und alle dafür erforderlichen Unterlagen erhält. In Berlin wurde diese Personengruppe bereits angeschrieben. Die ersten Senioren sind geimpft und durften sogar das Impfzentrum wählen. Die Gemeinden, so auch Nuthe-Urstromtal, hätten dem Landkreis Unterstützung angeboten. Sie verfügen über alle Daten und die notwendige Infrastruktur. Auch die Ortsvorsteher könnten unterstützen, indem sie beispielsweise Shuttledienste zu den Impfzentren organisieren. Ebenso stehen zahlreiche Ärzte im Landkreis ad hoc für die Durchführung der Impfungen zur Verfügung, wenn man hier nur schneller und flexibler agieren würde. „Warum kann denn nur in Luckenwalde geimpft werden? Den Frust in Großbeeren kann ich mehr als nachvollziehen“, so die Hennickendorfer Ortsvorsteherin.

Bessere Organisation gefordert

Sie hat das untrügliche Gefühl, dass bei der aktuellen zentralen Impforganisation des Landkreises zahlreiche Todesfälle die Folge sind, die man bei frühzeitiger und professioneller Organisation hätte vermeiden können.Wie Krisenstabsleiterin Silke Neuling auf MAZ-Anfrage mitteilt, hat das Land Brandenburg und nicht der Landkreis Teltow-Fläming die Regularien festgelegt. Demnach werden die Impfungen hier grundsätzlich von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) organisiert. Dazu gehören sowohl die Planung und der Aufbau der Impfzentren als auch die Terminvergabe. Der Landkreis unterstützt die KVBB zusammen mit der Stadt Luckenwalde bei der Vorbereitung eines Impfzentrums in Luckenwalde.

Derzeit keine Terminvergabe

Impftermine können für Bürger aus dem Land Brandenburg bislang nur über die Telefonnummer 116 117 und nur für die gegenwärtig priorisierten Personengruppen vereinbart werden. Momentan können nach Information des Landes Brandenburg aufgrund von Lieferverzögerungen keine Termine vergeben werden.

Heimbewohner haben Vorrang

Momentan können, wie einer Information des Landes Brandenburg zu entnehmen, aufgrund von Lieferverzögerungen leider keine Termine vergeben werden. Unabhängig davon hat die Impfung der älteren Bevölkerung im Landkreis bereits begonnen; in einigen Pflege- und Seniorenheimen ist die erste Dosis verabreicht worden. Ziel der Impfstrategie des Landes ist es, dass bis Mitte Februar alle Heimbewohner die zweite Dosis erhalten beziehungsweise den Termin dafür bekommen haben. Auch Krankenhauspersonal und Rettungsdienst konnte in Teltow-Fläming bereits geimpft werden. Der Landkreis Teltow-Fläming sei mit den Bürgermeistern und dem Amtsdirektor im Gespräch, um alle Möglichkeiten zu nutzen, insbesondere die hochbetagte Bevölkerung zu unterstützen. „Was fehlt, ist ausreichend Impfstoff“, so Neuling.

Inzwischen haben Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) und Jovita Galster-Döring telefoniert. „Nicht beantworten konnte sie mir die Frage, warum dann Potsdams Bürgermeister die Initiative ergreifen und eine direkte Einladung an die über 80-Jährigen schicken konnte? Sie fragt sich, wer nun konkret dafür sorgt, dass auch in Brandenburg endlich geimpft wird? „Wenn es so weiter geht, nehmen wir bundesweit bald den letzten Platz ein“, so Galster-Döring.

Von Margrit Hahn