Landfleischerei bietet wegen Corona jetzt Lieferservice

Hennickendorf

Die Landfleischerei Hennickendorf bietet Kunden, die zur Risikogruppe gehören und aktuell nicht mobil sind, einen Lieferservice an. „Die Idee hatte unsere Tochter Stephanie“, sagt Firmenchefin Sabine Hagen. Der Service gilt für die umliegenden Dörfern, zu denen neben Hennickendorf auch Dobbrikow, Nettgendorf, Rieben, Berkenbrück, Ruhlsdorf und Ahrensdorf gehören.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte Sabine Hagen den Aufruf gestartet. In dieser Woche sollen die ersten Lieferungen starten. „Da wir noch in der Anfangsphase sind, müssen wir abwarten, wie es läuft“, so die Unternehmerin. Zum Angebot gehört das gesamte Sortiment der Landfleischerei mit deren eigenen Produkten. Zu dem Angebot zählt auch ein rollender Mittagstisch.

Eigene Produkte im Glas

Da eigene Produkte wie Soljanka, Frikassee, Gulasch oder Königsberger Klopse auch in Gläsern zur Verfügung stehen, dürfte die Versorgung mit entsprechenden Produkten auf dem Land gesichert sein. Zudem gebe es eine gute Zusammenarbeit mit der Landbäckerei Schwarz in Zülichendorf, sodass neben Wurst- und Fleischwaren auch Brot und Brötchen zum Sortiment gehören. Inzwischen wird auch überlegt, Rotkohl und Sauerkraut in Gläser abzufüllen. „Gläser gibt es momentan noch ausreichend“, stellt Ralf Hagen fest.

Keine zusätzlichen Gebühren

Vorerst soll dienstags und freitags zwischen 10 uns 12 Uhr geliefert werden. Um alten und kranken Menschen den Weg in den Supermarkt zu ersparen, können auch Butter, Milch, Eier, Zucker, Mehl und Salz geordert werden. „Wir bieten die Waren unter Vorgabe hygienischer Vorschriften an“, betont Sabine Hagen. Alles was man dafür tun muss, ist am Vortag bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0 33 7 32/4 00 40 zu bestellen und per Lieferung bar zu bezahlen. Eine zusätzliche Gebühr soll vorerst nicht erhoben werden. „Die Vorzugsvariante wäre, dass die Bestellung abgeholt wird, ansonsten kann der Lieferservice in Anspruch genommen werden“, fügt Ralf Hagen hinzu. Man müsse sehen, wie hoch die zusätzlichen Spritkosten sind.

Kein Plausch beim Mittagessen

Ansonsten ist die Landfleischerei Hennickendorf wie gewohnt geöffnet, sowohl in Hennickendorf als auch in der Filiale in Luckenwalde. Allerdings bedauern viele Kunden auf das Pläuschchen zum Mittagessen verzichten zu müssen. An guten Tagen sind in Hennickendorf und Luckenwalde jeweils 200 Mittagessen über den Tresen gegangen.

Besonders beliebt sind die Buletten nach dem Rezept von Oma Erna. „Nicht nur das Buletten-Rezept stammt von meiner Oma. Ich habe auch leckere Hefekuchenrezepte von ihr“, sagt Sabine Hagen. Einmal in der Woche wird jetzt gebacken. „Wir versuchen alles, um unsere 31 Arbeitsplätze zu sichern“, berichtet die Chefin.

Von Margrit Hahn