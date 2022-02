Hennickendorf

Ein Unbekannter ist am Montagnachmittag in ein Haus in Hennickendorf eingebrochen. Er kam durch Hoftür und Haustür hinein. Aus einem Zimmer stahl er Bargeld.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bewohnerin bemerkte den Täter und wollte ihn aufhalten. Er stieß die 69-Jährige beiseite und flüchtete. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Mann nicht ergriffen werden. Beamte nahmen eine Anzeige auf und sicherten Spuren.

Von MAZonline