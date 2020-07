Hennickendorf

In Hennickendorf wurden am Dienstagabend die ersten Plakate angebracht. Weitere sollen in Dobbrikow, Märtensmühle und Ahrensdorf folgen. Um lärmende Motorradfahrer zum Umdenken zu bewegen, haben Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) und Hennickendorfs Ortsvorsteherin Jovita Galster-Döring insgesamt 34 großformatige Plakate anfertigen lassen. Entworfen wurden diese von Swen Kötschau aus Hennickendorf.

Die ersten Plakate wurden am Dienstagabend in Hennickendorf angebracht. Quelle: Margrit Hahn

Seit Jahren nutzen Biker die kurvenreiche Strecke zwischen Ahrensdorf und Dobbrikow als Rennstrecke. Im Schnitt kommt es an jedem Wochenende zu einem Unfall, der durch Motorradfahrer verursacht wird. Am 11. Juli ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Ahrensdorfer Radfahrer so schwere Verletzungen erlitt, dass er an den Folgen verstarb. Ein Biker hatte die Kurve nicht gekriegt und war auf den Radweg gedonnert. Inzwischen trauen sich viele nicht mehr den Radweg zu benutzen, weil es zu gefährlich ist.

Motorradfahrer wollten nicht reden

Die Hennickendorfer haben bereits mehrfach versucht, mit Motorradfahrern ins Gespräch zu kommen. Im Juli hatten sie zu einer Aktion am Dorfgemeinschaftshaus eingeladen, doch kein einziger Biker hatte angehalten. Jetzt wollen sie mit den A0-Plakaten aufmerksam machen. Viele Bewohner haben kein Verständnis für Motorradfahrer, die im Geschwindigkeitsrausch unterwegs sind und in den Ortschaften ordentlich aufdrehen und Lärm verursachen.

Insgesamt sechs verschiedene Motive werden in den betroffenen Orten der Gemeinde Nuthe-Urstromtal angebracht. Quelle: Margrit Hahn

Sechs verschiedene Motive wurden für die Plakate ausgewählt, die an unterschiedlichen Stellen angebracht werden und dort bis Ende Oktober hängen bleiben. In der Nähe der Kita „Tutmirgut“ in Hennickendorf wurden Kindermotive gewählt. Dorfbewohner die ihren Zaun zur Verfügung stellten, durften sich sogar ein Motiv aussuchen. „Wir haben die Fotos gegen einen geringe Gebühr im Internet heruntergeladen“, erklärt die Ortsvorsteherin.

Nicht alle Biker sind doof

Ein Motorradfahrer fand die Plakataktion gut. „Ich wohne auch auf dem Dorf und weiß, wie nervig es ist, wenn die Motorradfahrer mit ihren Maschinen durch den Ort brettern. Aber nicht alle Biker sind doof“, verteidigte er die Zweiradfahrer. Es gab auch Skeptiker, die nicht glauben, dass die Plakataktion etwas bringt. „Wir müssen es aber wenigstens versuchen“, hielt Jovita Galster-Döring dagegen.

Polizeieinsätze haben in der Vergangenheit nicht zum Erfolg beitragen können. Sollten nun alle Bemühungen scheitern, bliebe nur, die sechs Kilometer lange Strecke mit Rüttelstreifen auszustatten.

Von Margrit Hahn