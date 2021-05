Hennickendorf

Ein Richtfest nach allen Regeln der Kunst konnte in der Awo-Kita „Tut mir gut“ in Hennickendorf wegen der Corona-Regeln nicht gefeiert werden. Dennoch wurde dem neuen Kita-Anbau nicht nur das Dach, sondern auch eine bunte Richtkrone aufgesetzt. „Und da gebührt es sich, auch ein Richtfest zu feiern“, erklärte Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Das fand in kleinem Rahmen statt. „Ein lang ersehnter Wunsch wird nun sichtbar und in ein paar Monaten wird das neue Kindergartengebäude zu erblicken sein“, sagte Scheddin und dankte nicht nur Planern, Firmen und Handwerkern, sondern auch den Erzieherinnen für ihre Geduld.

Stefan Scheddin, Jovita Galster-Döring und Thomas Boje (v.l.) waren auf das Gerüst geklettert. Quelle: Elinor Wenke

Nach dem Spatenstich am 5. Oktober entsteht im Auftrag der Gemeinde Nuthe-Urstromtal für 1,6 Millionen Euro direkt an der Kita ein Neubau, der zu den derzeit 49 Kitaplätzen 30 weitere möglich macht. Der Bau wird zu 75 Prozent aus Mitteln zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert. „Ein großer Dank geht an die Lokale Aktionsgruppe (LAG). Ohne deren Engagement wäre die Förderung nicht möglich gewesen“, lobte Scheddin.

Der rückwärtige Neubau. Die hintere Baracke wird abgerissen. Quelle: Elinor Wenke

Eigentlich sollte der Bau bis Ende 2021 fertig sein. „Das werden wir nicht schaffen, denn durch den Winter hatten wir schon zwei Monate Verzug“, erklärte Thomas Boje, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes der Gemeinde. Außerdem sei beim Material mit Lieferengpässen und Preiserhöhungen zu rechnen. „Ich hoffe, dass uns auf halber Strecke nicht noch die Puste ausgeht“, so Scheddin. „Denn die enorm gestiegenen Materialkosten treffen nun fast alle Handwerksbranchen“, sagte er und ärgert sich: „Die Politiker nehmen das klaglos hin.“

Bürgermeister hält selbst den Richtspruch

Dem kleinen Richtfest sollte es aber nicht den Glanz vermiesen. Als passionierter Handwerker kletterte Scheddin mit Thomas Boje und Ortsvorsteherin und Gemeindevertretervorsitzenden Jovita Galster-Döring (FDP) auf den Rohbau, um einen zünftigen Richtspruch zu posaunen. Den hatte er wegen Personalmangels selbst gereimt: „Weil leider unser Zimmermann heut zu uns nicht kommen kann und weil das Dach ist aufgerichtet, bin ich nun der, der den Richtspruch für euch dichtet. Der Rohbau und der Dachstuhl steht, die Krone, bunt geschmückt heut von der Spitze weht. Und wir hoffen, dass es weiter vorwärts geht.“ Die drei symbolischen Nägel einzuschlagen, war für Scheddin ein Kinderspiel.

Die Kitakinder verfolgen das Baugeschehen. Quelle: Elinor Wenke

Die Kita-Kinder hatten unter der Regie von Kitaleiterin Heike Lehmann und den Erzieherinnen ein kleines Programm vorbereitet und besangen die Handwerker und Bauleute. „Zwar konnten wir schon den Spatenstich nicht groß feiern, wir machen das Baugeschehen trotzdem für die Kinder erlebbar“, sagte Heike Lehmann. Für den Nachwuchs war es meist ein schönes Abenteuer, den Bauarbeitern zuzusehen. „Und auf unsere Ruhezeiten nehmen die Bauleute Rücksicht“, lobte Heike Lehmann.

Von Elinor Wenke