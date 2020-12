Hennickendorf

Die Störche, die mittlerweile Aushängeschild Hennickendorfs sind, begeben sich jedes Jahr in luftige Höhen, um oben auf dem Turm der Kirche zu nisten. Jetzt, wo sie sich Richtung Süden fortbewegt haben, taten es ihnen Uwe-Joachim Schulz und Daniel Jonelat gleich und sahen sich das Storchenheim in knapp 25 Metern Höhe aus der Nähe an. „Die Fläche ist zu klein, denn das Kreuz stört“, kommentierte Schulz, deshalb sei kürzlich schon einiges vom Nest weggebröckelt.

Ein nicht unerhebliches Stück war im Herbst vom Nest abgebrochen. Quelle: Daniel Jonelat

So ein Nest, das einen Durchmesser von bis zu 1,20 Meter haben und mehrere 100 Kilo schwer werden kann, macht viel Arbeit. „Ich hatte auch schon Nester mit einer Dreiviertel Tonne auf der Waage“, berichtete Schulz, der sich seit Jahren um die Störche und Frösche in der Umgebung kümmert. Der Tischler baute deshalb ein Holzgestell, das auf dem Turm der Kirche befestigt werden konnte. Darauf kam eine runde Metallplatte mit kurzen Stäben, damit die Zweige besser halten. Aus dieser musste noch ein Stück rausgesägt werden, „damit sie genau um das Kreuz herum passt, das wollen wir natürlich nicht abnehmen“, sagte Schulz lachend.

Auf diese Holzkonstruktion wurde eine mit Stäben bewehrte Metallplatte angebracht. Quelle: Antonia Engel

Viel Raum zum Arbeiten blieb auf der geliehenen, schwankenden Hebebühne von Iwanski nicht, dafür konnte man auf der Plattform über das ganze Dorf schauen. „Wir haben sogar mehrere Nistplatzmöglichkeiten, die man von hier oben aus sehen kann“, sagte Schulz. Auf einigen würde der Storch auch ab und zu sitzen, wenn es ihm im eigentlichen Nest zu eng werde.

„Aber da will er nicht bauen. Wer weiß, vielleicht ist ihm das nicht hoch genug, oder die Einflugschneise passt ihm nicht“, mutmaßte die Kirchenratsvorsitzende Gudrun Müller. „Ich bin froh, dass das jetzt so schnell geklappt hat, es ist ja doch ein Wahrzeichen von Hennickendorf“, sagte sie. Im Frühjahr und Sommer würden viele Fahrradfahrer an der Kirche anhalten und die Störche beim Nestbau oder später mit ihren Jungvögeln beobachten.

Sechs Stunden dauerte die Reparatur

Auch jetzt verfolgten die Anwohner die Bauaktion gespannt, viele machten von ihren Dachfenstern aus Fotos, brachten Kaffee und Milch vorbei. Auch die heruntergefallenen Äste und Zweige hatten Anwohner Anfang Herbst weggeräumt und den Naturschutz informiert, denn Störche stehen unter strengem Artenschutz. „Mit fortschreitendem Klimawandel und weniger Niederschlag gibt es auch immer weniger Feuchtgebiete, das macht es den Störchen schwerer“, so Schulz. Hinzu komme die Intensivierung der Landwirtschaft, der vermehrte Anbau von Monokulturen, der den Störchen die Nahrungssuche erschwere. „Wir haben immer weniger Grünland, dafür mehr zubetonierte Wohnflächen“, fügte Daniel Jonelat, Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde, hinzu.

Das reparierte Nest. Quelle: Daniel Jonelat

„Es war mal Standard, dass jedes Dorf seinen Storch hatte. Mittlerweile ist ein Storch eine Besonderheit“, sagte Jonelat. Deshalb unterstütze der Kreis den Hennickendorfer Storch jetzt auch beim Nestbau, denn die Dorfbewohner sind stolz auf ihren Storch, der mittlerweile seit zehn Jahren immer wieder dort nistet. Festgehalten wird das auf einer Tafel vor der Kirche. Dort ist nachzuverfolgen, wann der Storch in jedem Jahr aus seinem Winterurlaub zurückkam und wie viele Nachkommen er hatte. Schulz hält diese Tafeln ebenfalls intakt. Sie stehen im ganzen Landkreis und im bis in den Nachbarkreis reichenden Naturpark Nuthe-Nieplitz.

Nach sechs Stunden Arbeit verteilten Schulz und Jonelat noch ein paar der ursprünglichen Äste und Zweige auf der neuen Plattform, „damit er auch erkennt, dass das noch ein Nest ist“, sagte Jonelat lachend. Dass der Storch nächstes Jahr wiederkehrt, dürfte für viele nun ein großer Weihnachtswunsch sein.

Von Antonia Engel