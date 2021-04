Stülpe

Von innen und außen ist er schon saniert. Das Dach ist erneuert. Nebenan wurde der Schulhof zum generationsübergreifenden Tummelplatz umgestaltet. Nun fehlt dem Hort der Grundschule in Stülpe nur noch ein Name. Deshalb hat sich die Hortleiterin mit einem Brief an die Gemeinde Nuthe-Urstromtal gewendet. „Die Kinder und Erzieherinnen haben lange überlegt, wie dieser Name lauten könnte“, schreibt sie. „Viele Ideen wurden gesammelt und gemeinsam mit den Kindern besprochen, ausgewertet und abgestimmt. Es kristallisierte sich schnell ein Favorit heraus“, berichtet sie. Der Name für den Hort soll „Stülper Schlossgeister“ lauten.

Vor einigen Monaten wurde die ehemalige Schulküche zum Hort umgebaut. Quelle: Margrit Hahn

Das unweit gelegene Schloss ist bereits über das Dorf hinaus als Ausflugsziel, Hochzeitsort und für Dreharbeiten von Film und Fernsehen bekannt. Auch der Hort ist regelmäßig dort zu Gast. Leiterin Sabine Heise erklärt, dass der Name die vielen kleinen und großen Kinder meint, die in der Schule und im Hort „herumgeistern“. Außerdem haben die Erzieher und Kita jedem Buchstaben im Wort „Schlossgeister“ einen Begriff zugeordnet, der ihre Einrichtung beschreibt, zum Beispiel lebendig, Oase oder humorvoll.

Für diese Idee gab es im Ausschuss für Bildung, Soziales und Kultur von Nuthe-Urstromtal in dieser Woche bereits Zuspruch. Die Ausschussmitglieder legten der Gemeindevertretung einstimmig ans Herz, der Bitte der Hortleiterin und der Kinder zu folgen. Die Politiker entscheiden darüber Anfang Juni. Ihre Zustimmung ist bereits sehr wahrscheinlich, immerhin hat die Taufe des Hortes keine finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde.

Geld ist in den vergangenen Jahren bereits reichlich in den Hort geflossen. Erst vor wenigen Wochen wurde mit Hilfe von Fördermitteln das Dach saniert. Einige Monate zuvor wurde der gesamte Innenraum erneuert. Der jetzige Hort wurde früher als Schulküche genutzt und ist mittlerweile fertig umgebaut. In der Einrichtung ist jetzt Platz für bis zu 140 Schlossgeister.

