Gottow

Da staunte Gisbert Schulze nicht schlecht: Am Ostermontag stand plötzlich der Bundeskanzler vor ihm und zwar nicht im feinen Anzug sondern in lockeren Trainingsklamotten. „Ich musste zweimal hingucken“, sagt Gisbert Schulze, der in Gottow einen kleinen Imbiss am See betreibt. „Dann habe ich ihn einfach gefragt: Bin ich richtig in der Annahme, dass der Bundeskanzler vor mir steht?“ Die einfache Antwort: Ja.

Olaf Scholz und Britta Ernst machen Radtour auf der Fläming-Skate

Olaf Scholz (SPD) unternahm am Feiertag gemeinsam mit seiner Frau Britta Ernst (ebenfalls SPD), Brandenburgs Ministerin für Bildung, Jugend und – passenderweise – Sport, eine Radtour auf der Fläming-Skate. Das Paar lebt in Potsdam. Der Wahlkreis von Scholz reicht zwar bis nach Teltow-Fläming, endet aber direkt hinter der Stadtgrenze von Ludwigsfelde.

Auch Brandenburgs Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Britta Ernst (M.), war mit dabei. Quelle: Privat

„Gekauft hat er eine Bockwurst, einen Tee für sich und einen Kaffee für seine Frau“, erzählt Schulze. „Drei Sicherheitsbeamte waren auch dabei.“ Mit dem Fahrrad war die Gruppe unterwegs. Wegen des schönen Osterwetters tummelten sich etliche Besucher am Gottower See und auf der Fläming-Skate, die über einen Zubringerradweg direkt zu Gisbert Schulzes Imbiss führt.

Gottower schnackt mit dem Kanzler über Politik

„Auch über Politik haben wir uns ein bisschen unterhalten“, verrät der Gottower. Ganz einverstanden ist er nämlich nicht mit allem, was der Bundeskanzler macht. Er würde sich wünschen, dass Olaf Scholz öfter mal ein Machtwort spricht und „auf gut Deutsch gesagt mal auf den Tisch haut. Aber das sei nicht seine Art, hat er mir gesagt“, erzählt Schulze.

Von Victoria Barnack