Schönefeld

In Schönefeld in Nuthe-Urstromtal machen seit dieser Woche bunte Warnschilder auf die Kinder am Straßenrand aufmerksam. Angeschafft und aufgestellt haben sie die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr und der dazugehörige Förderverein.

Im Jugendwehr-Design umlackiert

Mit der Aktion gehen die ehrenamtlich engagierten Schönefelder zwei Probleme auf einmal an: Sie sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und machen mit dem Aufsteller-Design in Blau und Orange Werbung für ihre Jugendfeuerwehr. „Wir haben die Figuren extra umlackieren lassen“, berichtet Ortswehrführer Christian Budewitz.

Das größte Problem sind in Schönefeld die fehlenden Gehwege. Vor allem die Schulkinder, die zur Bushaltestelle laufen, sollen nun ein bisschen besser vor schnellen Autos und Lkws geschützt sein.

Benno Kuhle vom Förderverein platziert die erste Figur am Straßenrand neben dem Spielplatz. Quelle: Victoria Barnack

Normalerweise sind die Warnaufsteller komplett Neongelb oder in knalligem Orange lackiert. In Schönefeld haben sie zusätzlich die dunkelblaue Hose der Jugendfeuerwehr „angezogen“ bekommen. „Die Leute beschäftigen sich leider viel zu wenig mit dem Thema Feuerwehr und Brandschutz“, sagt Budewitz. „Und auch wenn wir aktiv daran arbeiten, sinken auch bei uns in Schönefeld die Mitgliederzahlen in der Wehr. Mit den Figuren im Jugendwehr-Design wollen wir die Feuerwehr wahrnehmbarer machen.“

Lesen Sie auch: Nuthe-Urstromtals Feuerwehr sucht kreative Kinder

Hilfe bekommen sie dabei seit fast 30 Jahren von einem eigenen Förderverein. „Wir haben es uns zum Ziel gemacht, die Feuerwehr über die Pflicht der Gemeinde hinaus zu unterstützen“, sagt der Vereinsvorsitzende Benno Kuhle. Für die Warnaufsteller gab es eine große Spende an den Verein von einem Schönefelder. „Marcus Dreßler mit seinem Infrastrukturservice-Unternehmen hat uns schon öfter gesponsert“, sagt Kuhle. So wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel auch Ausflüge und neue Zelte für die Jugendwehr möglich.

Dank Spenden: Neues Schulungssystem

Dabei hätte der Verein das Geld für die neuen Warnaufsteller eigentlich selbst einsammeln wollen. Der Anlass zum Kuchen, Bratwurst und Bier verkaufen, war sogar schon gefunden. „Aber wegen Corona mussten wir das 110. Jubiläum unserer Feuerwehr im letzten Jahr absagen“, erzählt Benno Kuhle. Auch das traditionelle Glühweinfest und die Osterfeier musste ausfallen. So blieben zwar Einnahmen aus. Doch auch einige andere Sponsoren hielten dem Dorf die Treue. So konnte sich die Feuerwehr in diesem Jahr ein neues Schulungssystem kaufen, mit dem echte Einsatzszenarien besser nachgestellt werden können.

Von Victoria Barnack