Jänickendorf

Für die Kinder der Awo-Kita „Wirbelwind“ in Jänickendorf war am Dienstag schon Ostern. Kurz vor dem offiziellen Fest haben die Erzieherinnen einen besonderen Tag für ihre 71 Jungen und Mädchen gestaltet. „Alles hatte mit Ostern zu tun“, sagte Mitarbeiterin Doreen Lüdtke. In der Kita ist dieser Projekttag seit einigen Jahren Tradition. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie konnten sie dafür jetzt auch wieder in die Kirche gehen, die nur 100 Meter neben dem Kitagebäude steht.

Kinder besuchen Jänickendorfer Kirche

Die knapp 30 großen Kitakinder ließen sich von Gemeindepädagogin Monika Wolf in das Gotteshaus führen und nahmen gespannt in den beiden vordersten Reihen Platz. „Warum feiern wir eigentlich Ostern?“ Das erklärte Wolf den Kindern und erzählte ihnen die Ostergeschichte. „Denn ohne Ostern würde es diese Kirche hier gar nicht geben und wir würden in dieser Woche nicht feiern“, sagte sie. „Ostern ist das älteste christliche Fest – noch älter als Weihnachten.“ Da staunten die Kinder nicht schlecht.

Die Ostereiersuche gehörte selbstverständlich zum Ostertag dazu. Quelle: Victoria Barnack

Spätestens beim Anstimmen der Osterlieder hatte sie die Aufmerksamkeit aller kleinen Besucher gewonnen. Nach einer halben Stunde wussten die 30 Jungen und Mädchen dann Bescheid: An Ostern geht es um die Auferstehung von Jesus. „Wir feiern, dass das Leben stärker ist als der Tod“, fasste Monika Wolf die Ostergeschichte zusammen, die am Wochenende auf der ganzen Welt erzählt wird.

In der Kirche wurden gemeinsam Osterlieder gesungen. Quelle: Victoria Barnack

„Gestartet sind wir in diesen Tag mit einem großen Osterbuffet“, berichtete Erzieherin Doreen Lüdtke. „Das hatten die Eltern der Kinder liebevoll hergerichtet.“ Die obligatorischen Eier waren schon vor Ort. „Der Bürgermeister hat sie uns vor ein paar Tagen persönlich vorbeigebracht“, sagte Lüdtke. Die bunten Eier kamen vom Löwendorfer Geflügelhof und wurden natürlich versteckt. „Die Krippenkinder haben auf dem Gelände der Kita gesucht“, berichtete die Mitarbeiterin.

Kitakinder aus Jänickendorf gehen auf Oster-Rallye

Die Drei- bis Vierjährigen machten in dieser Zeit einen Ausflug zur Gartenbahn Ringel im Dorf und suchten dort die bunten Eier. Später gab es noch eine Oster-Rallye mit verschiedenen Spielen und Rätseln. Die führte die Kinder unter anderem in den Wald, wo sie schließlich selbst gebastelte Osternester finden konnten.

Von Victoria Barnack