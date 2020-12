Jänickendorf

Marco Ringel hat jetzt endlich Platz für seine Garteneisenbahn. Neben seinem heimischen Garten in Jänickendorf nutzt er nun auch gepachtetes Gemeindeland für sein Modellbahnhobby. „Eigentlich wollte ich erst im nächsten Jahr mit der Erweiterung loslegen“, sagt Marco Ringel. Nun ist er schon weiter als geplant, aber längst nicht fertig – im Grunde genommen ist seine personentragende Gartenbahn ein Lebenswerk. Viele glauben nicht, dass die Anlage im Maßstab 1:11 überhaupt von Erwachsenen genutzt werden kann. Doch Ringel weiß es besser: „Sieben Personen können mit einem Mal befördert werden.“

Ein Blick vom Baumwipfelpfad auf die neue Stecke, die sich auf dem Pachtland der Gemeinde Nuthe-Urstromtal befindet. Quelle: Margrit Hahn

Der Jänickendorfer hatte im Herbst 2009 mit dem Bau der Anlage begonnen. Mit Bandmaß und Schnur ist er durch seinen Garten gegangen, um zu sehen, ob alle seine Ideen umgesetzt werden können. Es mussten Bäume und Sträucher umgesetzt, Heckenbögen gestaltet und Gehwegplatten zerschnitten werden. Das gesamte Grundstück wurde genutzt, sodass 303 Meter inklusive Nebengleisen zur Verfügung standen.

Ringel suchte Platz für ein Umfahrungsgleis

Alles was er geplant hatte, inklusive Ausweichgleis mit Tunnel, Lokschuppen, Drehscheibe, Bahnsteige, Wagenhalle und Stellwerk ist inzwischen fertiggestellt. Doch da gab es noch die 500 Quadratmeter große Wiese nebenan, mit der er liebäugelte, um dort ein Umfahrungsgleis entstehen zu lassen. Um die Wiese, die der Gemeinde Nuthe-Urstromtal gehört, kümmert sich der vierfache Familienvater seit Jahren und hat sie regelmäßig gemäht. Er fragte bei der Gemeinde nach, ob er die Fläche für einen Erweiterungsteil seiner Gartenbahn nutzen könne – und erhielt grünes Licht.

Bei der Gartenbahn gelten die gleichen Regeln wie beider echten Bahn. Man muss am Bahnsteig warten und darf erst einsteigen, wenn der Zug hält. Quelle: Margrit Hahn

„Dadurch wird die Runde viel größer und ich habe freie Bahn“, freut sich der 47-Jährige. Seit Ende Oktober nutzte er jede freie Minute für Erdarbeiten. An manchen Abenden setzte er sogar Scheinwerfer ein, um weitermachen zu können. Neben Kiesbett und Drainage legte er ein Schutzfließ an, damit das Unkraut nicht durchwachsen kann. Wenn das Umgehungsgleis fertig ist, stehen insgesamt 383 Meter zur Verfügung.

Hier kommt Eisenbahnromantik auf. Quelle: Margrit Hahn

Da jetzt alle Geschäfte geschlossen sind, legt er bis Januar eine Weihnachtspause ein. Er hofft, dass er dann wieder Material kaufen und weiterbauen kann. Schließlich soll Ostern alles fertig sein. Der Wetterdiensttechniker, der auch über eine kleine Wetterstation auf seinen Grundstück verfügt, kann es kaum erwarten, dass die neue Strecke fertig wird, und man dann 250 Meter am Stück ohne Unterbrechung fahren kann. „Ich habe hier insgesamt acht Weichen verbaut. Der richtige Bahnhof in Jänickendorf verfügt nur über sieben Weichen“, stellt Ringel fest.

Um Lok und Waggons transportieren zu können, hat Marco Ringel Boxen gebaut, die er mit Schienen ausgestattet hat. Quelle: Margrit Hahn

An der Streckenlänge wird sich wohl nichts mehr ändern. „Es kommen höchstens noch eine Weiche oder ein Abstellgleis hinzu“, sagt der Hobby-Eisenbahn.

Neuer Gepäckwagen ist entstanden

Langweilig wird es trotzdem nicht. Seit September hat er nebenbei am neuen Reko-Gepäckwagen gewerkelt. Jedes Jahr nimmt er sich einen Waggon vor. Die Lok als Einzelwerk, die mit 500 Watt betrieben wird, war am teuersten. Sowohl Lok als auch Waggons wurden per Laserschnitt nach entsprechenden Zeichnungen angefertigt. Inzwischen hat sich Marco Ringel sogar des Schweißens angenommen. Je mehr Schienenstrecke, Loks und Waggons er hat, um so mehr muss gewartet werden. Dazu kommt: Hin und wieder entgleist auch mal ein Zug, sodass Lackschäden entstehen, die ausgebessert werden müssen.

Hier im Lokschuppen finden Loks und Waggons Unterschlupf. Quelle: Margrit Hahn

Die Leidenschaft für Modelleisenbahnen teilt er mit einem Sohn Janek. Der 16-Jährige hat sich vom Eisenbahnfieber seines Vaters anstecken lassen. Im Februar waren beide noch bei der Erlebnis- Modellbahnmesse in Dresden. „Da wussten wir noch nicht, dass es deutschlandweit die letzte Veranstaltung der Modelleisenbahner in diesem Jahr sein würde“, sagt der Vater.

Dieser Postwagen wird derzeit in der Werkstatt montiert. Die Schweißarbeiten nimmt Marco Ringel selbst vor. Quelle: Margrit Hahn

Gern würde Marco Ringel mal wieder eine Schneefahrt mit seiner Gartenbahn unternehmen. Dafür nimmt er auch Schneeschieben auf der Strecke in Kauf. Doch der Hobby-Meterologe glaubt nicht daran, dass es in diesem Winter in unseren Breiten viel Schnee geben wird. „Wir haben hier viel zu wenig Niederschlag“, berichtet er.

Auch dieser Baumwipfelpfad wurde im heimischen Garten gebaut. Quelle: Margrit Hahn

Marco Ringel hat außerdem nicht nur eine Eisenbahnanlage gebaut, sondern auch einen drei Meter hohen Baumwipfelpfad. Von dem aus hat man einen fantastischen Blick auf die neue Strecke. Und wenn man nicht wüsste, dass es sich nur um eine Gartenbahn handelt, könnte man meinen, es sei die Reichsbahnlok V 100, die ursprünglich in der Region unterwegs war. Die Liebe zur Bahn hat Marco Ringel von seinem Urgroßvater geerbt, der einst bei der Reichsbahn in Zossen gearbeitet hat. Leider hat er ihn nicht mehr kennengelernt.

Von Margrit Hahn