Nuthe-Urstromtal Gottsdorf - Karin Sallmann betreibt Lederwerkstatt Ihre kreative Ader lebt die Köpenickerin in Gottsdorf aus. Gäste aus ganz Deutschland und der Schweiz kommen zu ihr, um das traditionelle Handwerk kennenzulernen.

„Tu, was du liebst“, ist Karin Sallmanns (l.) Motto. Sie arbeitet in Gottsdorf in ihrer eigenen Lederwerkstatt. Nicole Kuriata aus Troisdorf lernt von ihr Techniken. Quelle: Frank Nerlich