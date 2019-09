Erneute Diskussion um Dorfgemeinschaftshaus

Kemnitz

Die Kemnitzer starten einen zweiten Anlauf. Nachdem ihr Dorfgemeinschaftshaus von den Gemeindevertretern der vergangenen Legislaturperiode auf Grund zu hoher Kosten abgeschmettert wurde, haben sie sich erneut an Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) gewandt. Im Jahr 2016 hatte die Dorfgemeinschaft in Absprache mit der Gemeindeverwaltung begonnen, die Unterlagen für einen Fördermittelantrag zu erarbeiten.

Marodes Dach

Die Gemeinde hatte damals in Aussicht gestellt, daraufhin den Bauantrag bei der unteren Bauaufsicht einzureichen und wenn dieser genehmigt wird, auch einen Fördermittelantrag bei der Lokalen Aktionsgruppe Teltow-Fläming zu stellen. Auf Initiative der Dorfgemeinschaft nahm ein Architekt die Umplanung des Objektes vor. Berücksichtigt wurden unter anderem eine behindertengerechte Toilette und ein neues Treppenhaus. Damals wurde auch auf die marode Dachkonstruktion hingewiesen.

Baugenehmigung liegt vor

Zwischenzeitlich hatte der Dorfverein ein Nutzungskonzept erarbeitet. In Einwohnerversammlungen und Rundschreiben wurden die Einwohner darüber informiert. Die Gemeindeverwaltung befürwortete das Projekt. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Bauantragsunterlagen erstellt.

Allerdings stimmten die Gemeindevertreter dagegen. Insgesamt sollte der Umbau mehr als 300.000 Euro kosten. Auch die in Aussicht gestellten 80 Prozent Fördermittel ließen die Gemeindevertreter nicht umstimmen. Im Schreiben der Dorfgemeinschaft an den Bürgermeister heißt es: „Wir bitten Sie, das Projekt in den Nachtragshaushalt 2019 mit aufzunehmen und einen entsprechenden Fördermittelantrag bei der LAG rechtzeitig einzureichen.“

Debatte im Hauptausschuss

Stefan Scheddin verweist darauf, dass die Gemeinde einen Eigenanteil von 84.000 Euro leisten müsste und die restliche Summe mit Europamitteln finanziert würde. Er wünscht sich eine neutrale Diskussion. Im jüngsten Hauptausschuss wurde nun abermals debattiert. Und es gibt erneut Widerstand. Gerd Heine (Linke) ist der Ansicht, dass die Feuerwehr wichtiger sei: „Die Feuerwehrleute benötigen dringend Schutzausrüstung, damit sie sicher die Einsätze überstehen.“ Zudem kann er nicht nachvollziehen, dass sich wegen des Dorfgemeinschaftshauses die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Holbecker Kameraden verzögern soll. Die Entscheidung fällt in der Gemeindevertretersitzung am 1. Oktober.

Von Margrit Hahn